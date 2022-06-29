الهلال يحصل على موافقة صفقة عالمية.. “بديل ماريجا”

يقترب مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، من حسم الصفقات الأولى لفريق كرة القدم الأول، قبيل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حرم الهلال حتى الآن من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد نجم خط وسطه محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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وتقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، وسط ضمانات، برفع عقوبة فريق كرة القدم الأول “مؤقتًا” أو إلغائها رسميًا.

الهلال يحصل على موافقة جواو بيدرو ..

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “سبورتال”، موافقة النجم البرازيلي جواو بيدرو، على الانتقال إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الهلال.

وكشفت الصحيفة أن بيدرو تلقى عرضا من نادي الهلال فِيْ الساعات الماضية ؛ للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.

وأشار إلَّى أن النجم البرازيلي كان فِيْ طريقه لرفض عرض الهلال، قبل أن يتراجع عَنّْ قراره ويتجه للموافقة، بعد فشل انتقاله إلَّى نادي ساليرنيتانا الإيطالي.

وعقد جواو بيدرو، 30 عامًا، عقدًا مع نادي كالياري الإيطالي، حتى يونيو 2023، عَنّْدما انضم إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول، فِيْ صيف 2014.

بيدرو، الذي يتقن مركز المهاجم الراحل، رأس الحربة والجناح، سجل 86 هدفاً وصنع 28 هدفاً آخر فِيْ 278 مباراة رسمية لصالح كالياري.

وبعد التأكيدات الأخيرة، استمرار ربع خط الهجوم فِيْ الهلال “أوديون إيغالو، ميشيل ديلجادو، ماثيوز بيريرا، أندريه كاريلو” ؛ ومن المتوقع أن يحل بيدرو محل المالي موسى ماريجا فِيْ حال إتمام الصفقة رسميًا.