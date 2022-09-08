الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة الزمالك فِيْ كأس سوبر لوسيل

أكَمْل الفريق الكروي الأول لنادي الهلال استعداداته الميدانية قبل مواجهة نظيره المصري الزمالك فِيْ كأس السوبر لوسيل.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022، على أن تقام يوم غد الجمعة، الساعة 9 مساءً، مكة المكرمة. طقس.

توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

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– القوة والتركيز.

تدرب الهلال على ملعب لوسيل، حيث بدأوا بعض التدريبات بالكرة، قبل أن يشرح مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز بعض العبارات الفنية.

وانتهت التدريبات بمناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب، طبق خلالها دياز بعض الجمل التكتيكية التي يريد تطبيقها غدًا ضد الزمالك.

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