الهلال يخشى “جنون” نجم النصر.. ماذا فعل ألفارو جونزاليس فِيْ 2022

أعلن نادي النصر، مؤخرًا، عبر بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ التعاقد مع الإسباني ألفارو غونزاليس، فِيْ إطار آخر أيام سوق الانتقالات الصيفِيْة اعتبارًا من 2022.

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أول فريق كرة قدم لنادي النصر جلب 4 لاعبين فِيْ صيف 2022 وهم البرازيلي لويس جوستافو والكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيسلان كونان وعبد الرحمن غريب فِيْ انتظار منافسة حقيقية على لقب البطولة. الدوري السعودي “روشن” موسم 2023.

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كشف النصر، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عَنّْ توقيع النجم الإسباني ألفارو غونزاليس، قبل يومين من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة أبوابه.

وأكد الإعلامي علي العَنّْزي، عبر حسابه الرسمي، أن عقد المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس مع النصر مستمر حتى صيف 2023، مع خيار تمديده لموسم آخر.

بعد ذلك سنعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أشهر قصص النجم الإسباني ألفارو غونزاليس على ملاعب كرة القدم والتي تعود بنا إلَّى أغسطس 2022 وتحديداً إلَّى مباراة نيس وأولمبيك مرسيليا فِيْ الدوري الفرنسي. .

González، شارك فِيْ تدريب مرسيليا ضيف نيس، فِيْ إطار الدوري الفرنسي.

المباراة الشهِيْرة، بدأت الإثارة، عَنّْدما ألقى أحد مشجعي فريق نيس بزجاجة ماء على النجم ديميتري باييت، الذي لم يتردد فِيْ ضربه مرة أخرى، حيث رمى الزجاجة مرة أخرى إلَّى المدرجات الغاضبة.

وتوقفت المباراة بعد فوز جماهِيْر نيس على باييت، الأمر الذي أثار غضب ألفارو غونزاليس، الذي أشار إلَّى “تحرك غير أخلاقي”، تسبب فِيْ مزيد من التوتر بين الفريقين، ومع تطور الأحداث ألغيت المباراة التي شارك فِيْها مرسيليا. تأخر (1-0).

طلبت الرَابِطْة الفرنسية من مكتب المدعي العام الفرنسي إجراء تحقيق عاجل فِيْ ما حدث فِيْ المباراة بين مرسيليا ونيس، حيث اتخذت الحادثة أبعادًا أكبر مما يحدث عادة فِيْ ملاعب كرة القدم.

“يجب ألا ننسى شيئًا واحدًا مهمًا … الإيماءات الفاحشة التي وجهها ألفارو غونزاليس إلَّى جمهُورنا فِيْ الشوط الأول … عَنّْدما تعرف نوع المشجعين الذين تلعب ضدهم، يجب ألا تفعل مثل هذه الأشياء،” تقول نيزا. الرئيس جان بيير ريفِيْر.

يشار إلَّى أن عقد النجم الإسباني ألفارو غونزاليس مع النادي الفرنسي أولمبيك مرسيليا انتهى فِيْ أغسطس 2022.

يخشى قطاع كبير من مشجعي رياضة الشارع السعودي من أن يحاول ألفارو إثارة الجدل فِيْ ديربي النصر والهلال، خاصة أننا بحضور لاعب معروف بالتصرف بطريقة غير مسؤولة، وبعيدًا عَنّْ مباراة كرة القدم.