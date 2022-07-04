الهلال يرد على “التحكيم” فِيْ قضية كنو.. قرار غير متوقع

أصدر مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قراراً غريباً. فِيْ سياق قضية النجم الدولي محمد كنو وسط ميدان فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي قيد”. فِيْ إطار تجديد عقد نجم خط وسطه محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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“نجم الأهلي إلَّى الهلال” .. اتفاق رسمي يحسم الجدل بشكل نهائي.

من جهتها تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف رسمي لدى مركز التحكيم الرياضي. رفع العقوبة نهائيًا، أو مؤقتًا على الأقل ؛ حتى صدور حكَمْ نهائي.

وحتى الآن لم يستجب “التحكيم” لاستئناف مجلس إدارة نادي الهلال. إما رفع عقوبة رفض العقود أو دعمها.

* أول رد للهلال على “التحكيم” ..

وفِيْ أول رد فعل على تأخر “التحكيم” فِيْ إصدار الحكَمْ النهائي، قرر مجلس إدارة فهد بن نافل عدم إبرام أي عقود جديدة خلال الصيف الحالي لميركاتو.

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ “مخاوف” الهلال من توقيع صفقات جديدة ؛ ومن ثم عدم التسجيل فِيْ قائمة فريق كرة القدم الأول، بسبب قرار “التحكيم”.

من جهتها، أكدت صحيفة “الشبابية” أن الهلال سيدخل الموسم الرياضي الجديد، بنفس اللاعبين الأجانب فِيْ 2022-2022، إضافة إلَّى الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو.

وانتقل فِيْتو من الهلال إلَّى أول فريق كرة قدم لنادي الشباب فِيْ “يناير 2022” وينتر ميركاتو ؛ لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.