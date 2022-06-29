الهلال “يرعب” النصر.. رسالة مثيرة عَنّْ قضية كنو

لا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الوقت الحاضر سوى قرارات غرفة فض المنازعات فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو بين النصر والهلال.

جدد كنو (27 عاما) عقده مع الهلال فِيْ يناير الماضي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى يونيو 2025، بعد أيام قليلة من دخوله الفترة المجانية.

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إلا أن نادي النصر أصدر بيانا عاجلا، أعلن فِيْه توقيع النجم الدولي، عقود الانتقال إلَّى الفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

وأحال النصر قضية محمد كانو إلَّى لجنة الاحتراف، والتي بدورها نقلت الوثائق الرسمية إلَّى غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأصدرت “المنازعات” 3 قرارات رسمية فِيْ القضية هزت المجتمع الرياضي السعودي خلال الأشهر الماضية ؛ هذا ما يلي

1- إيقاف محمد كانو عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

2- منع توقيع العقود مع الهلال “فترتا تسجيل”.

3- إجبار كنو والهلال على دفع 27 مليون ريال “تضامناً” مع النصر.

من جهته، رفع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، طعَنّْاً بحكَمْ منصبه أمام مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات غرفة تسوية المنازعات.

* رسالة انتصار الهلال فِيْ قضية كنو.

وفِيْ هذا السياق، بعث فهد المفرج الرئيس التنفِيْذي لنادي الهلال برسالة إلَّى منافسه النصر، فِيْ سياق قضية النجم العالمي محمد كانو.

وأكد المفرج فِيْ تصريحات تليفزيونية أن موقف الهلال “القانوني” فِيْ القضية التي رفعها نادي النصر صحيح 100٪.

وأعرب المدير التنفِيْذي لنادي الهلال عَنّْ ثقة مجلس إدارة بن نافل فِيْ فوز “الاستئناف” المقدم لمركز التحكيم الرياضي لرفع عقوبات الغرفة الإدارية الخلافِيْة.