الهلال يريد الانتقام من كنو.. “17 مليونا وخسارة بانيجا و10 صفقات”

استمرار “استمرار” الخسائر فِيْ صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الهلال. بالنسبة لقضية النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. بسبب تجديد عقد Kno ؛ رغم أن اللاعب وقع لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، بشأن قرارات “المنازعات”، مطالبة برفع العقوبة ولو مؤقتًا. لتسجيل عروض جديدة.

لكن … “التحكيم” رفض طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، ورفع العقوبة مؤقتا، وحث الزعيم على “الانتظار” حتى صدور الحكَمْ النهائي، إما لإلغاء الحكَمْ أو تأكيده.

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أثناء انتظار قرار المركز النهائي فِيْ قضية محمد كانو، بدأ الهلال يخسر الكثير من الأعمال والمال أيضًا. هذا ما يلي

* إيفر بانيجا

أعلن النجم الأرجنتيني، الذي يعتبر أحد أهم أهداف إدارة الهلال، تجديد عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، حتى 30 يونيو 2024.

* عبد الله مادو

قلب الدفاع الدولي الذي يريد الهلال ضمه قد توصل إلَّى اتفاق مع مجلس إدارة النصر .. تجديد عقده مع فريق كرة القدم الأول لمدة 3 سنوات.

* نادي الاهلي لكرة القدم

حسم أبرز الأسماء فِيْ فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم. وفوقهم عبد الرحمن غريب، هِيْثم عسيري وعلي الأسمري، “الرحيل” بعد هبوطه للدوري الأصفر. مع ابتعادهم عَنّْ الهلال، فهُو محروم حاليًا من العقود.

* لوتشيانو فِيْتو

عاد المهاجم الأرجنتيني رسمياً إلَّى الهلال بعد انتهاء إعارته مع الشباب ؛ حيث سيتم إدراجه فِيْ قائمة المتصدرين، للموسم الجديد، إذا استمر رفض العقود ؛ وما تكلف خزينة النادي 17 مليون ريال “قيمة راتبه السنوي”.

* استبدال الملف

أحد المرشحين لخلافة الكولومبي جوستافو كوييار فِيْ خط وسط الهلال. إنه المالي عليو ديانج نجم الأهلي المصري الذي يوشك أن ينتقل إلَّى أندرلخت البلجيكي.

* بديل الشهراني

3 أسماء رصدتها إدارة الهلال. لإراحة الظهِيْر الأيسر ياسر الشهراني فِيْ موسم 2022-2023 الجديد ؛ مخدوع

متعب الحربي اتفق مع ادارة الشباب على البقاء. لأنه لم يكن يعرف موقع الهلال.

زكريا هُوساوي وقع رسميًا مع الاتحاد، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع خيار شراء نهائي.

أحمد بمسعود مفاوضات متقدمة للانتقال أيضا لنادي الاتحاد.

* العروض المجانية

ومن أبرز العروض المجانية التي تم ربطها بنادي الهلال. الثنائي الأوروغواياني لويس سواريز والإيطالي أندريا بيلوتي، اللذين كانا على وشك الاتفاق مع فريقين آخرين، بعد رحيل الزعيم ؛ بسبب عقوبة “المنازعات”.

الجدير بالذكر أن الأمير نواف بن محمد عضو الشرف الذهبي لنادي الهلال أكد على ضرورة معاقبة كانو. وبسبب سلوكه المبهم وقع عقد مع نادي النصر دون إبلاغ إدارة فهد بن نافل.