الهلال “يستفِيْد” من انتقال غريب إلَّى النصر.. وقرار عاجل من بن نافل

رسميا، خسر مجلس إدارة نادي الهلال اتفاقية العقد مع عبد الرحمن غريب، الجناح الشاب لنادي الأهلي، الذي غادر رسميا إلَّى النصر.

وأعلن النصر، اليوم السبت، توقيع غريب “25 عاما”. على مدى السنوات الأربع المقبلة، حتى 30 يونيو 2026، فِيْ عملية لم يتم الكشف عَنّْ قيمتها بعد.

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وتداولت أنباء قوية منذ عدة أيام عَنّْ “اختيار” الجناح الشاب الأهلي للعب فِيْ صفوف قائد الهلال، قبل أن يفاجأ الشارع الرياضي بالقرار الدولي للاتفاق.

* الهلال «يستفِيْد» من انتقال أجنبي إلَّى النصر

ورغم الخسارة الفنية، مع انتقال أحد أبرز المواهب السعودية إلَّى منافسه نادي النصر، سيستفِيْد الهلال من صفقة مع غريب.

واجه مجلس إدارة الهلال اتهامات فِيْ الأيام الأخيرة ؛ حول التفاوض مع عبد الرحمن غريب بطريقة غير مشروعة وإقناعه بالذهاب إلَّى إحدى البطولات الخليجية فِيْ موسم 2022-2023 والعودة إلَّى الزعيم الصيف المقبل ؛ عَنّْد رفع عقوبة استبعاد الفريق من العقد.

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بعد انتقال جناح شباب الأهلي إلَّى النصر، اتضح مرة أخرى أن الاتهامات الموجهة لنادي الهلال ومجلسه “كاذبة”.

* عاجل قرار رئيس نادي الهلال

وعلاوة على ذلك … عدم وجود عقد مع غريب قد يؤدي إلَّى قرار عاجل من رئيس الهلال فهد بن نافل. وقف رحيل سالم الدوسري جناح فريق كرة القدم الأول.

وافق بن نافل فِيْ وقت سابق، على رحيل الدوسري هذا الصيف، للخبرة المهنية فِيْ أوروبا، بشرط رفع الحظر التعاقدي للفريق، وإدراج غريب مكانه. وهُو ما لم يتحقق.