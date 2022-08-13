الهلال يستنكر بيان مركز التحكيم الرياضي بشأن قضية كنو

استنكر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، البيان الصادر عَنّْ مركز التحكيم الرياضي، أمس الجمعة، بشأن قضية اللاعب محمد كانو.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أصدر بيانا رسميا فِيْ الساعات الماضية أشار خلاله إلَّى عقد جلسة استماع للأطراف لتقديم كل ما لديهم تمهِيْدا لإغلاق الدعوى وبدء المداولة أمام المحكَمْة. تسوية النزاع. وإصدار قرار فِيْ مَوعِد أقصاه نهاية هذا الشهر (انظر التفاصيل).

وجاء نص بيان إدارة الهلال كالتالي

أعرب مجلس إدارة نادي الهلال، عَنّْ استغرابه من البيان الصادر أمس الجمعة، عَنّْ “المركز السعودي للتحكيم الرياضي”، بشأن قضية اللاعب محمد كانو، حيث أن البيان المذكور خالف المادة “19/9” من قانون التحكيم الرياضي. قواعد المركز السعودي للتحكيم الرياضي، والتي نصت على أنه “يحظر على الوسيط أو المحكَمْ معالجة جميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والاجتماعية، وأي قضية تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنزاع أمام المركز أو يكون التحكيم فِيْه. تم إصداره حتى يتم نشره “. غير أن المركز خالف ذلك بإصدار بيان من هِيْئة التحكيم المشكلة للنظر فِيْ النزاع المعروض عليها.

وأشار مجلس الإدارة إلَّى أن من أبرز عيوب النادي التي اعترضت على قرار “غرفة تسوية النزاعات” فِيْ القضية ذاتها، تأثير هِيْئة العقوبات بسبب الضغط الإعلامي الذي أدى إلَّى قرار غير عادل ضد النادي. ويؤكد البيان الصادر عَنّْ مركز التحكيم الرياضي المشار إليه استمرار هذا التأثير على قرار المركز بالحصول على معلومات من أطراف ثالثة لا علاقة لها بأطراف النزاع.

استنكر مجلس الإدارة تبرير المركز السعودي للتحكيم الرياضي بأن سبب التأخير فِيْ الفصل فِيْ القضية هُو استمرار الأطراف فِيْ تقديم الطلبات والمستندات وبذل كل ما فِيْ وسعهم لتسوية القضية بشكل كامل، بشرط أن على أن يصدر القرار خلال مدة أقصاها نهاية الشهر الحالي والتي توافق انتهاء فترة تسجيل اللاعب، مؤكداً أن حق الدفاع مكفول لجميع الأطراف بحيث يقدمون ما لديهم قبل إغلاق باب التسجيل. الإجراءات خلال الفترات التي تقدرها أوقات استجابة هِيْئة التحكيم، قبل إصدار بيان صحفِيْ يشرح سبب التأخير غير المبرر.

ونوه مجلس الإدارة بأهمية الالتزام بالحياد التام والإنصاف الإجرائي والسرية وفق أحكام النظام الأساسي والقواعد الإجرائية للمركز السعودي للتحكيم الرياضي، وشدد على أنه لن يدخر جهداً فِيْ الحفاظ على حقوق النادي وفق أحكام. مع اللوائح.

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تفاصيل حالة Kno

أصدرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ الأول من مايو الجاري، قرارًا رسميًا بحظر اللاعب محمد كانو لمدة 4 أشهر من لعب أي مباراة رسمية، وكذلك منع الهلال من التسجيل لفترتين قياسيتين (صيف 2022 وشتاء). 2022) مع التزام كانو أمام الهلال بدفع 27 مليون ريال لنادي النصر.

جاء ذلك فِيْ سياق الشكوى التي رفعها نادي النصر، بزعم أن كنو أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال، خلال انتقالات الشتاء الماضي، للمطالبة بإدارة عالمية لقيمة الجزاء. بند فِيْ العقد مع اللاعب.

قدم نادي الهلال استئنافًا إلَّى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرار تسوية المنازعات، فِيْ ظل عدم تمكن النادي من تسجيل صفقات جديدة، حيث تغلق فترة الانتقالات الصيفِيْة فِيْ 31 أغسطس.