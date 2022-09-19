الهلال يسيطر على أموال الرعاية.. “صدمة للنصر والاتحاد”

انفجرت تقارير صحفِيْة، من العيار الثقيل، حول دخل الأندية السعودية الكبرى من صفقات الرعاية. فِيْ طليعة الهلال والنصر والاتحاد.

وتتنافس الأندية الثلاثة مع فريق الشباب على لقب دوري الروشان السعودي فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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ويتصدر الشباب مع الهلال جدول دوري المحترفِيْن السعودي روشان برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين خلف الاتحاد “الثالث” وثلاث نقاط خلف النصر “الرابع”.

* إيرادات الأندية السعودية من عقود الرعاية

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الاقتصادية، أن إيرادات نادي الهلال من عقود الرعاية تتجاوز 208 ملايين ريال.

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وأشارت الصحيفة إلَّى أن زعيم الهلالي يمثل 45.8٪ من دخل الكفالة، بينما يأتي النصر فِيْ المرتبة الثانية بنسبة 21.5٪. حيث يحصل على 98 مليون ريال.

وجاء نادي الاتحاد فِيْ المرتبة الثالثة. حيث يحصل على 86 مليون ريال بنسبة 19٪ من قيمة الدخل.