الهلال يسيطر على جوائز السعودية فِيْ كأس العرب

سيطر ثنائي أول فريق كرة قدم لنادي الهلال والمنتخب السعودي لأقل من 20 عامًا على جوائز كأس العرب للشباب.

حقق المنتخب السعودي فوزا جميلا على شقيقته المصرية، بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، فِيْ المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز فِيْ مدينة أبها، فِيْ نهائي كأس العرب. تحت 20.

توج كابتن منتخب الشباب السعودي مصعب الجوير بجائزة أفضل لاعب فِيْ البطولة العربية للشباب، بعد تتويجه رجل المباراة ضد موريتانيا، رجل المباراة ضد فلسطين ورجل المباراة. من النهائي ضد مصر.

وفِيْ سياق متصل، فاز المهاجم عبدالله رديف القائد الشاب والنجم الأخضر بلقب هداف كأس العرب للشباب بتسجيله 6 أهداف خلال نسخة 2022، ليطمئن الجماهِيْر السعودية على مستقبل هجوم الأخضر. . .

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