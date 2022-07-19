الهلال يضرب النصر بـ”القاضية”.. أقوى مفاجآت 2022 !

كشف الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، عَنّْ موقف الهلال من تسجيل عروضه الصيفِيْة الجديدة، استعدادًا للموسم الرياضي 2022-2023.

الهلال محروم حاليا من العقود بقرار من غرفة تسوية المنازعات. فِيْ إطار تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو، رغم توقيعه على منافسه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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خلال الساعات القليلة الماضية تقدمت إدارة الهلال بطلب “إجراءات مؤقتة” إلَّى مركز التحكيم الرياضي. وسط تأكيدات بأن الحظر سيرفع مؤقتًا وأن فريق كرة القدم الأول سيسمح لـ “التوظيف” ؛ لحين صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

لكن مركز التحكيم الرياضي نفى، فِيْ بيان رسمي، مساء الثلاثاء، تطبيق التعديلات “المؤقتة” على قضية كنو. يا لها من مفاجأة لزعيم الهلالي.

* حسم موقف الهلال من تسجيل صفقات الصيف

ورغم رفض “التحكيم”، أعلن الرخيص عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، السماح لنادي الهلال بتسجيل عروضه الصيفِيْة الجديدة.

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وكتب الصحفِيْ الرياضي المقرب من بيت الهلالي “صورنا وصوّرنا وصوّرنا”. فِيْ اشارة الى قرار متوقع رفع عقوبة الهلال رغم مطالب الانتصار لمنعه من ذلك.

جدير بالذكر أن تأكيدات وسائل الإعلام ؛ وحسم نادي الهلال 3 اتفاقيات فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، بانتظار قرار مركز التحكيم بالإعلان عَنّْها رسميًا.