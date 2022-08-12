الهلال يضع 3 عقبات أمام بيريرا.. تفاصيل الاجتماع مع دياز

عقد رامون دياز، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، لقاء مع لاعبه البرازيلي لاعب الوسط ماتيوس بيريرا، لحل ملف استمراره فِيْ تشكيل المتصدر خلال موسم 2022-2023 المقبل.

فاجأ مدرب الهلال بشكل مباشر لاعبه فِيْ اللقاء برغبته فِيْ التخلص من فكرة الذهاب إلَّى البرازيلي بوتافوجو الموسم المقبل، مؤكداً استحالة رحيله لأن هناك 3 عوائق تنفجر إذا وافق على البيع. أو نقله إلَّى ناد آخر فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة.

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العقبة الأولى كانت أن بوتافوجو لم يقدم العرض المالي الكافِيْ لضم نجم الهلال، بالنظر إلَّى أن الهلال أنفق أكثر من 15 مليون يورو للحصول عليه منذ حوالي عام، وانتقال مدرب الهلال فِيْ ثانية. العقبة الثالثة هِيْ إيقاف تسجيل لاعبين جدد على قائمة الهلال، الأمر الذي منع النادي من ضم لاعبين جدد، أما العقبة الثالثة التي كشف رامون دياز كشف عَنّْها، فهِيْ عدم وجود بديل له فِيْ الوقت الحاضر داخل الهلال. قائمة يمكن أن تعوض عَنّْ الموسم المقبل ودفاع الهلال عَنّْ لقبه كأبطال دوري للمحترفِيْن فِيْ نسخة أخرى.

أكد مدرب الهلال، رامون دياز، للاعبه بيريرا تمسكه كَمْدرب بثباته فِيْ فريقه خلال الموسم المقبل وتوقع أن يتألق مع انسجام اللاعب مع زملائه، على عكس الأول من الموسم الماضي. فِيْ الفريق.

وجرت جلسة بيريرا مع مدرب الهلال رامون دياز بناء على طلب فهد بن نافل لتحديد مستقبل النجم البرازيلي وإغلاق صفحة البداية له.

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