“الهلال يضم نجم باراجواي”.. تطورات رسمية فِيْ أغرب صفقات 2022

لا يزال الغموض يحيط بمستقبل صفقات فريق الهلال الأول لكرة القدم هذا الصيف، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. فِيْ سياق التجديد مع النجم الدولي محمد كنو رغم توقيع عقود للانتقال لمنافس النصر.

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وتقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، وسط تأكيدات بإلغاء حظر “الخلاف” أو رفعه مؤقتًا.

إضافة إلَّى الصفقات التي ارتبطت بالانتقال إلَّى القائد، بعد إلغاء عقوبة “الخلافات” ؛ نجم باراغواي برونو فالديس، مركز دفاع الفريق الأول لنادي أمريكا المكسيكي لكرة القدم.

حَقيْقَة تعاقد الهلال مع برونو فالديس ..

وفِيْ هذا السياق، كشف سانتياغو بانيوس، المدير الرياضي للعملاق المكسيكي Club América، حَقيْقَة انتقال فالديس إلَّى فريق الهلال الأول لكرة القدم.

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وفِيْ حديثه لشبكة ESPN، نفى بانيوس وجود أي عرض من الهلال فِيْ المقام الأول. للتعاقد مع مدافع باراجواي بينيا الذي تعاقد مع منتخب بلاده حتى 30 يونيو 2023.

لعب برونو فالديس فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي أمريكا منذ عام 2016، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 7 أخرى، خلال 218 مباراة رسمية.