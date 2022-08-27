الهلال يعاود المران.. وتأهِيْل 5 لاعبين قبل مواجهة الفِيْحاء

استأنف فريق الهلال الأول لكرة القدم، ظهر اليوم، “السبت”، التدريبات الجماعية، بعد باقي اللاعبين، الجمعة، بقرار من المدرب رامون دياز.

استهل الهلال موسمه الجديد من دوري روشان السعودي “2022-2023″، بفوزه على الخليج الصاعد حديثاً بهدفِيْن دون رد، فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد، فِيْ الجولة الأولى من البطولة. منافسة.

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تضمنت تدريبات الهلال تمارين بدنية واستعدادات بدنية للمشاركة بشكل أساسي فِيْ مباراة الخليج، وتطبيقات تكتيكية ومناورات فنية لبقية اللاعبين.

وفِيْ هذا السياق أجرى سلمان الفراج وياسر الشهراني وجانغ هِيْون سو وعبد الإله المالكي ومايكل ديلجادو تدريبات بدنية للجري وتمارين متنوعة مع الكرة.

وسيواصل الهلال تدريباته المعتادة بالنادي الساعة 7 مساء غدا “الأحد”.

ويستعد الهلال لمواجهة الفِيْحاء الأربعاء المقبل على استاد الأمير فِيْصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دوري روشان السعودي.

ومن المقرر أن يشهد موسم 2022-2023 مشاركة الهلال فِيْ منافسات دوري روشان السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفِيْن، وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلَّى تصفِيْات الدوري السعودي. الاتحاد الآسيوي، فِيْ فبراير 2023، ويواجه الزمالك بطل الدوري المصري، فِيْ كأس السوبر لوسيل، سبتمبر المقبل.

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