الهلال يعبر الزمالك بـ”الترجيح”.. ويتوج بكأس سوبر لوسيل 2022

توج فريق الهلال الأول لكرة القدم بكأس سوبر لوسيل 2022، بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1، فِيْ مباراة الفريقين الليلة “الجمعة”.

وأقيمت مباراة الهلال والزمالك على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة الذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

وتقدم النيجيري أوديون إيغالو بهدف للهلال فِيْ الدقيقة 18 عَنّْدما سدد “لوب” الكرة فوق مرمى الزمالك محمد عوض.

وأدرك أحمد سيد زيزو ​​التعادل بهدف للزمالك فِيْ الدقيقة 33، بعد استغلال ارتداد الحارس عبد الله المعيوف، لصد تسديدة التونسي سيف الدين الجزيري، ليتبعها زيزو ​​لينهِيْ الكرة فِيْ الشباك.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، فتوجه الفريقان مباشرة إلَّى ضربات الجزاء، وكانت نتائجها على النحو التالي

الهلال إغالو (هدف)، سالم الدوسري (هدف)، فِيْتو (هدف)، كاريو (هدف).

الزمالك أحمد سيد زيزو ​​(ضائع)، محمد أشرف (هدف)، محمود الونش (ضائع).

أفضل لحظات مباراة الهلال والزمالك

وشهد الشوط الأول تألقًا لافتًا من حارس مرمى الزمالك محمد عوض الذي أنقذ 4 فرص للهلال الذي بدأ فِيْ الدقيقة السادسة بتسديدة مفاجئة من ماريجا داخل المنطقة، وفِيْ الدقيقة 30 تصدى عوض لتسديدة قوية. سلمان الفراج خارج منطقة الجزاء.

وفِيْ الدقيقة 45 + 1 تصدى حارس الزمالك للعزلة التامة لموسى ماريجا الذي وضع الكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يتفوق عوض فِيْ الحصول على الكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول اصطدمت الكرة بيد التونسي حمزة المثلوثي، بعد عرضية من النيجيري أوديون إيغالو، قبل أن يقرر الحكَمْ القطري الدولي عبد الرحمن الجاسم مواصلة اللعب، وسط مطالب الهلال. لاعبين للحصول على ركلة جزاء

فِيْ الدقيقة 67 أضاع إيغالو فرصة التهديف على الهلال بتلقي عرضية من سعود عبد الحميد لينهِيْ الكرة على بعد مسافة قصيرة من القائم الأيمن.

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