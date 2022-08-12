الهلال يعلن تجديد عقد كاريلو

أعلن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، تجديد عقد البيروفي أندريه كاريلو، أول لاعب في فريق كرة القدم، حتى عام 2024.

وقعت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عقدًا احترافيًا مع كاريو لمدة عام على سبيل الإعارة في صيف موسم 2022، قادمًا من بنفيكا البرتغالي.

اشترت إدارة الهلال عقد اللاعب لمدة أربعة مواسم، من 2022 إلى 2023.

ونشر الهلال لاعبه كاريلو عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد تمديد عقده حتى عام 2024.

وقال كاريلو في مقطع الفيديو عبر حساب الهلال “الهلال أصبح قصة حب تتجدد معي كل يوم وفي كل مكان”.

🎬 #الهلال.. قصة حب 💙# فيديو_إبداعي pic.twitter.com/qFcfgNurMr

– نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 12 أغسطس 2022

اختتم الهلال السعودي معسكرا تدريبيا الموسم المقبل في برمنغهام بفوزه على نظيره الإنجليزي نوتنغهام فورست بستة أهداف بهدف ودي.

قطع نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي العارضة في المباراة، ثم سجل موسى ماريغا هدف التعادل في الدقيقة 36، فيما سجل لوتشيانو فييتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 42.

وسجل سالم الدوسري الهدف الثالث في الدقيقة 46 لينهي الشوط الأول من المباراة بصعود الزعيم بفارق ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 47، ثم سجل موسى ماريجا الهدف الخامس، فيما اختتم الهدف السادس للهلال عبدالله رديف في الدقيقة 65.

سيواجه فريق الهلال الكروي الأول لنادي نظيره الخليجي في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجديد يوم 25 أغسطس.

📃 بعد هزيمة “نوتنغهام” بستة ..# عظيم_آسيوي يختتم معسكر برمنغهام ⚽️💙# بيجاسيا في برمنغهام #infographic_half القمر pic.twitter.com/MbeoTBoS51

– نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 12 أغسطس 2022