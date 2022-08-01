الهلال يغلي.. أول رد على “التحكيم” فِيْ قضية النصر وكنو

رد مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، على مركز التحكيم الرياضي، بعد تأخر إصدار القرار النهائي، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. بسبب تجديد عقد كنو، رغم توقيع اللاعب عقودًا للانتقال لنادي النصر، بعد دخول فترة الوداع.

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وبعد إعلان العقوبة تقدمت إدارة الهلال باستئناف إلَّى مركز التحكيم الرياضي إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة” لتسجيل معاملات جديدة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

* الهلال “يغلي” بسبب مركز التحكيم الرياضي

كشف الإعلامي الرياضي عبد الله الهنيان، المقرب من بيت الهلالي، عَنّْ رغبة قوية لدى إدارة القائد لإصدار القرار النهائي فِيْ القضية فِيْ أسرع وقت ممكن.

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وأشار الحنيان فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن الهلال يعتقد أن التأخير فِيْ إصدار القرار يضر بمصلحة الفريق، خاصة أن هناك العديد من الملفات المعلقة، مع استمرار الموسم. الباب.

وأضاف الصحفِيْ الرياضي “كل هذا يعود إلَّى عدم استجابة مركز التحكيم الرياضي لطلب إجراءات مؤقتة”.