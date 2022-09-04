الهلال يفوز على الفتح ويغرد منفردا بصدارة الدوري

فاز فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال على نظيره من الفاتح بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلَّى 9 نقاط، متصدرًا جدول الدوري السعودي للمحترفِيْن، فِيْما تجمد رصيد الفتح بثلاث نقاط فِيْ المركز التاسع.

ملخص مباراة الفتح والهلال

فِيْ الدقيقة الثانية أهدر نجم الهلال سالم الدوسري فرصة خطيرة للغاية، بعد عرضية من الجهة اليمنى لمالي موسى ماريغا، لتصل إلَّى “تورنادو” أمام المرمى، وتسديدة غريبة فوق المنطقة. . مرمى الفتح.

وفِيْ الدقيقة 11، سجل الهدف الأول فِيْ المباراة لوتشيانو فِيْتو، بعد عرضية من الجهة اليمنى لسعود عبد الحميد فِيْ اتجاه سالم الدوسري على حافة منطقة الجزاء. مدافع الفتح يسدد كرة قوية تصطدم بالعامود الأيمن للحارس وتدخل فِيْ الشباك.

وفِيْ الدقيقة 26، طالب لاعبو الهلال وجماهِيْره بضربة جزاء لصالح موسى ماريغا، بعد خطأ من فران فِيْليز، لكن الحكَمْ واصل اللعب.

وفِيْ الدقيقة 29 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عَنّْ طريق نجم الفتح مراد باتنة تصدى لها عبدالله المعيوف علي مرتين.

ولم تشهد ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، بين الفتح والهلال، أي خطر على هدف الفريقين، وانتهى الشوط الأول بأخذ الزعيم الصدارة بهدف دون ركلة جزاء.

بدأ الشوط الثاني، وبعد قرابة 6 دقائق وتحديداً فِيْ الدقيقة 51، منعت العارضة ماريغا من تسجيل هدف آخر للهلال بعد عرضية نموذجية من الجهة اليسرى من قبل فِيْتو، صدها ماريغا بضربة رأس قوية ارتطمت بالعارضة.

الدقيقة 55 تسديدة خطيرة من الجهة اليمنى من كريستيان كويفا من على حدود منطقة الجزاء.

سيطر الهلال على المباراة حتى نهاية المباراة، وانتهت المباراة بفوز الزعيم على الفاتح بهدف نظيف عَنّْ طريق لوتشيانو فِيْتو.