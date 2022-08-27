الهلال يقرر.. “خطف ثنائي الاتحاد على طريقة سعود والمالكي”

وضع مسؤولو نادي الهلال اثنين من أبرز نجوم فريق الاتحاد لكرة القدم على رأس أولوياتهم ؛ للتعاقد معهم رسمياً خلال الفترة القادمة.

حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

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وتقدمت إدارة الهلال باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي وسط توقعات بـ “تخفِيْف” العقوبة. السماح “بتوظيف” أول فريق كرة قدم، اعتبارًا من الشتاء المقبل.

* الهلال يخطط لـ “شراء” عقدي نادي الاتحاد

وفِيْ حال تخفِيْف عقوبة الهلال على “الفعل” .. سيتزامن ذلك مع دخول حمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود ثنائي نادي الاتحاد إلَّى المدة الحرة لعقودهما.

القائد يريد التعاقد مع الشمراني. تقوية قلب الدفاع والظهِيْر الأيسر، اللذين يعانيان من نقص واضح فِيْ الأرقام، أثناء رغبتهما فِيْ خطف العبود، بعد خسارته صفقات مع عبد الرحمن غريب وفهد المولد.

وانتقل غريب رسميًا إلَّى نادي النصر، فِيْ ميركاتو الصيف الحالي، فِيْما تؤكد العديد من التقارير صفقة الشباب مع المولد.

يعمل المسؤولون عَنّْ الهلال على الحصول على توقيع ثنائي الاتحاد، يناير المقبل، شريطة شراء الستة أشهر الأخيرة من عقودهم -إذا تم تخفِيْض العقوبة- أو تم الاتفاق عليهم شفهِيًْا وإدراجهم مجانًا. صيف 2023 -إذا فرضت العقوبة-.

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وكان نادي الهلال قد حصل على توقيع سعود عبد الحميد وعبد الإله المالكي فِيْ يناير 2022، بعد أن دخلوا الفترة الحرة مع الاتحاد، قبل التفاوض مع إدارة أنمار الهِيْلي، وتمكنوا من شراء الأخير. ستة أشهر من عقودهم.

ويبقى السؤال هل يكرر سيناريو آل سعود والمالكي فِيْ شتاء 2023 .. والهلال يشتري الستة أشهر فِيْ عقدي الشمراني والعبود