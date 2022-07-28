الهلال يكذب على جماهِيْره.. مفاجأة فِيْ أزمة منع إيجالو من السفر

يستمر غياب النجم النيجيري أوديون إيغالو عَنّْ التركيز الأول لفريق كرة القدم فِيْ نادي الهلال “التحضيري”، من مدينة برمنغهام الإنجليزية، فِيْ إثارة الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام.

أعلن الهلال عَنّْ غياب إيغالو عَنّْ معسكر برمنجهام، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. لأسباب قانونية تتعلق بقضية عائلية.

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هذه هِيْ الأسباب القانونية. وهُو يتألف من إصدار حكَمْ من محكَمْة إنجليزية يجبر إيغالو على “منح” نصف تركته لزوجته السابقة ؛ حيث سيهدد نجم الهلال بـ “السجن”، إذا دخل الأراضي البريطانية ؛ لعدم تنفِيْذ القرار.

* مفاجأة فِيْ أزمة سفر إيغالو مع نادي الهلال

إلا أن الإعلامي الرياضي غيث العمري فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن أزمة الزعيم النجم الهلال الهلالي على التراب البريطاني.

وكشف العمري فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، عَنّْ عدم وجود مشكلة فِيْ رحلة أوديون إيغالو مع الهلال، إلَّى مدينة برمنغهام.

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وأضاف الصحفِيْ الرياضي “بموجب الاتفاقيات الدولية، يحق لإيجالو السفر مع بعثة نادي الهلال دون أي مشكلة”.

جدير بالذكر أن بعض الإعلاميين زعموا أن النجمة النيجيرية تغيب عَنّْ معسكر الهلال “الإعدادي” ؛ يأتي ليطالب بمضاعفة راتبه.