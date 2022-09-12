الهلال يكشف.. حَقيْقَة عرض الـ”مليار ريال” لضم كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة “الشبابية” حَقيْقَة مفاوضات نادي الهلال مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم.

وأعلنت العديد من الصحف العالمية أن رونالدو تلقى عرضاً مغرياً من نادي الهلال ؛ التعاقد معه رسمياً بمبلغ 242 مليون يورو (مليار ريال سعودي).

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من جانبه حاول نادي النصر التوقيع مع الأسطورة البرتغالية فِيْ آخر أيام السوق الصيفِيْ ؛ دون تحقيق ذلك.

حَقيْقَة مفاوضات الهلال مع كريستيانو رونالدو

ونفت الصحيفة أن تكون إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قدمت أي عرض رسمي لكريستيانو. أن تكون ضمن فريق كرة القدم الأول.

وأضافت الصحيفة المقربة من الزعيم “النصر هُو الفريق العربي الوحيد الذي تفاوض مع اللاعب، حتى اليوم الأخير، خلال فترة التسجيل الصيفِيْة”.

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وأكدت الصحيفة أن الهلال لم يفكر قط فِيْ مفاوضات كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 37 عاما ؛ كَمْا ترددت فِيْ وسائل الإعلام فِيْ الفترة الماضية.