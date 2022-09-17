الهلال يكشف “سرا لأول مرة” عَنّْ سالم الدوسري.. مفاجأة كبرى

أثار النجم الدولي الكبير سالم الدوسري، ضمن فريق الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال، “مفاجأة” فِيْ المجتمع الرياضي السعودي ؛ بسبب وزنه الزائد مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وكان الدوسري، 31 عاما، على وشك مغادرة الزعيم، هذا الصيف، للدخول فِيْ تجربة احترافِيْة فِيْ الملاعب الأوروبية. لولا أن يتفادى نادي الهلال العقود مما جعل الصفقة صعبة.

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وبعد تأكيد استمراره مع فريق برشلونة، ظهر النجم الدولي الكبير، على مستوى متناقص فِيْ الموسم الرياضي الحالي، وسط زيادة فِيْ وزنه.

* حَقيْقَة أن سالم الدوسري اكتسب وزناً مع الهلال

وفِيْ هذا السياق، كشف أخصائي فِيْزيائي من نادي الهلال، حَقيْقَة أن النجم العالمي سالم الدوسري قد اكتسب وزنا.

والوسيط فِيْصل الرقيبة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نقل عَنّْ الأخصائي الفِيْزيائي، أن سالم يزيد وزنه ؛ ليس بسبب “الدهُون”.

وأوضح أن الكتلة العضلية فِيْ جسم النجم زادت بشكل ملحوظ مع بداية الموسم الرياضي الحالي ؛ هذا يجعلك تبدو كَمْا لو كنت بدينة.

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وأوضح الاختصاصي الفِيْزيائي أن زيادة الكتلة العضلية لسالم الدوسري ؛ ويأتي ذلك ضمن خطة استعداد اللاعب للمشاركة مع منتخب السعودية لكرة القدم فِيْ مونديال “الدوحة 2022”.

واختتم اختصاصي اللياقة البدنية بالنادي الهلال تصريحاته ؛ قائلا “الدوسري .. من أفضل لاعبي (لياقة) الفريق خلال المعسكر الإعدادي”.

يشار إلَّى أن شريحة كبيرة من جماهِيْر الهلال طالبت بـ “طرد” سالم الدوسري من الفريق الأول لكرة القدم، إثر أزماته الأخيرة مع مدير كرة القدم سعود كريري، وتراجع مستواه السيئ السمعة.