الهلال ينقذ النصر ويسدد مستحقات أبو جبل.. “موقف غريب”

علق الإعلامي مساعد الجريسي، على أزمة نادي النصر، مع الحارس المصري الدولي، محمد أبو جبل، الذي تصاعد اليوم بعد بيانه الأخير.

وقع حارس المرمى محمد أبو جبل عقوده مع النصر منذ أسابيع، وتحديدا بعد تألقه اللافت مع المنتخب المصري فِيْ كأس الأمم الأفريقية، يناير 2022، عَنّْدما بلغ الفراعَنّْة النهائي قبل أن يخسر على يد السنغال.

وأعلن الحارس المصري، محمد أبو جبل، عبر بيان رسمي، أنه تقدم بشكوى رسمية ضد النصر فِيْ الفِيْفا، طالب خلالها بالحصول على قيمة العقد الذي يستمر حتى صيف 2025.

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وفِيْ السياق ذاته، قال الجريسي فِيْ تصريحات تلفزيونية “من المنطقي انتظار البيان الرسمي من نادي النصر بشأن أزمة محمد أبو جبل، وأعتقد أن إدارة النصر وقعت مع أبو جبل من قبل. الوصول “. بواسطة رودي جارسيا.

وأضاف “أعتقد أن جارسيا هُو من رفض أبو جبل لأن لديه المزيد من الطموحات وهذا حقه وهناك عقد موقّع مع اللاعب”.

وتابع “النصر عرض الترتيب على أبو جبل لكن اللاعب رفض وهذا حقه ثم تعاقد النصر مع الكولومبي أوسبينا بناء على طلب جارسيا”.

وختم “إذا فازت قضية كانو، أعتقد أن 90٪ من هذه الأموال ستذهب إلَّى محمد أبو جبل”.

يشار إلَّى أن النصر حصل على توقيع كينو، فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله المدة المجانية لعقده مع الهلال، قبل أن يفاجئ مجلس إدارة زعيم “الملايين” بالإعلان عَنّْ تجديد اللاعب ؛ لمدة 3 سنوات القادمة.

“حالة” القياس العالمي ؛ قررت غرفة تسوية المنازعات حرمان الهلال من التعاقدات، وتعليق النجم الدولي لمدة 4 أشهر، الأمر الذي دفع الزعيم بالاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي.