الهلال ينهِيْ صيف 2022 بـ”الموافقة على عرض الاتحاد”

انتهى سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022 بنادي الهلال، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، ظهر اليوم الأحد، بعد الموافقة على انتقال الحارس عبد الله الجدعاني إلَّى الاتحاد.

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شهد فريق الهلال الكروي الأول أيامًا صعبة فِيْ صيف عام 2022، بعد منعه من تسجيل لاعبين جدد، إثر قرارات صادرة عَنّْ غرفة تسوية المنازعات فِيْ أزمة النجم محمد كنو.

الهلال يختتم صيف 2022 “بالموافقة على عرض الاتحاد”

وأشار الإعلامي عبدالله الهنيان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الهلال أغلق رسميا سوق الانتقالات الصيفِيْة 2022.

وأكد أن الهلال لن يسمح بخروج أي لاعب جديد من الفريق الأول لكرة القدم، فِيْ الأيام المتبقية من صيف 2022، بعد موافقته على مغادرة الحارس عبد الله الجدعاني، مجانا، إلَّى الاتحاد.

وشكر الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حارس المرمى عبدالله الجدعاني، لتسهِيْل انضمامه إلَّى الاتحاد، حيث أعلن الأخير عقده معه رسميًا.

بدأ الحارس عبد الله الجدعاني (31 عاما) مسيرته الكروية فِيْ الأهلي ثم مر بأكثر من تجربة احترافِيْة قبل أن يصل إلَّى الهلال فِيْ 2022.