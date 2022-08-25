الهلال يهزم الخليج بـ “هدفِيْن” فِيْ افتتاح مبارياته بدوري روشن

تغلب فريق الهلال الأول لكرة القدم على نظيره الخليجي (2-0)، فِيْ افتتاح مباريات الموسم الجديد من دوري روشان السعودي “2022-2023”.

وبهذه النتيجة يتصدر المتصدر تصنيف دوري روشان السعودي بثلاث نقاط وفارق هدف واحد عَنّْ أقرب منافسيه.

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دخل الهلال بتشكيل مكون من ..

الحارس عبدالله المعيوف.

خط الفداء ناصر الدوسري – علي البلاحي – محمد الجفالي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط ماثيوز بيريرا – جوستافو كويلار – أندريه كاريلو.

المهاجمون سالم الدوسري – أوديون إيغالو – موسى ماريغا.

افتتح الدولي النيجيري أوديون إيغالو هدف الهلال فِيْ الدقيقة الثالثة، إثر تسديدة من سالم الدوسري ارتطمت بيد حارس الخليج وأصيبت بقوة فِيْ يساره.

وفِيْ الدقيقة 25، تمكن موسى ماريجا من تسجيل الهدف الثاني، بعد أن ترك بمفرده مع حارس وسط الملعب، لتمرير الكرة بسهُولة فوق الحارس.

وفِيْ الشوط الثاني، حافظ الهلال على صدارته، وأنهى المباراة بفوز الزعيم فِيْ أول مباراة له فِيْ دوري روشان السعودي.

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