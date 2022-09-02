الهلال يواصل الاستعداد للفتح.. “مَوعِد السفر إلَّى الأحساء”

واصل الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، ظهر اليوم، “الجمعة”، استعداداته على أرض الملعب، قبيل مواجهة الفتح.

ويزور الهلال نظيره من نادي الفتح الأحد المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي.

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ركز طاقم تدريب الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، التدريبات على الجانب البدني والبدني، حيث استضافت غرفة الإعداد البدني تدريبات الفريق، فِيْما فرض الجهاز التدريبي تدريبات بدنية بالكرة، وسط مراقبة النادي. الرئيس فهد بن نافل.

ومن المقرر أن يكون برنامج الهلال غدا “السبت” بالنادي الساعة 5 مساءا، ثم يبدأ التدريب فِيْ الساعة 530 مساءا، قبل مغادرته إلَّى الأحساء الساعة 830 مساءا.

حقق الهلال الرقم القياسي الكامل فِيْ أول مباراتين، فِيْ بداية مشواره للدفاع عَنّْ لقب الدوري السعودي، بفوزه على الخليج بهدفِيْن دون عودة، والفِيْحاء بهدفِيْن نظيفِيْن.

أما الفتح، فقد بدأ مشواره بالخسارة أمام التعاون بهدفِيْن نظيفِيْن فِيْ مباراة الجولة الأولى، ثم سجل فوزاً غير متوازن على الباطن بخماسية دون رد فِيْ مباراة الدور الثاني.

يبدأ الهلال الجولة الثالثة من دوري الروشان السعودي مبكرا، ويواجه الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل فِيْ كأس السوبر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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