الهلال يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة التعاون

واصل فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول، مساء الخميس، تدريباته الجماعية، تمهِيْدا لاستئناف منافسات الدوري السعودي روشان.

يستعد الهلال لمواجهة نظيره التعاون، يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وقسم المدرب الأرجنتيني رانون دياز اللاعبين إلَّى مجموعتين، حيث قامت كل مجموعة بأداء تمارين اللياقة البدنية بالكرة، تليها تمارين التسديد على المرمى.

أنهى الفريق تدريباته بأداء مناورة بين اللاعبين فِيْ جزء من الملعب، طبق خلالها دياز سلسلة من الجمل الفنية.

ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة وبفارق أهداف مع المتصدر الشباب.

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