“الهلال 3 أضعاف الزمالك وبيريرا الأغلى”.. سوبر لوسيل بلغة الأموال

يستعد فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول لمواجهة الزمالك ظهر اليوم، “الجمعة”، فِيْ مباراة كأس السوبر 2022 فِيْ لوسيل، والتي تجمع بين أبطال الدوري السعودي والمصري.

وتقام مباراة الهلال والزمالك فِيْ تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

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يطمح الهلال للتتويج باللقب الثاني فِيْ مباراة كأس السوبر السعودي المصري، بعد نسخة 2001، والتي توج فِيْها الهلال ضد الإسماعيلي بهدفِيْن مقابل هدف واحد.

من جهته، يسعى الزمالك للتتويج باللقب الثالث فِيْ كأس السوبر السعودي المصري، بعد نسختي 2003 و 2022.

القيمة السوقية لمباراة سوبر لوسيل

من الناحية النقدية، تبلغ القيمة السوقية لفريق الهلال لكرة القدم 60.89 مليون يورو، بثلاثة أضعاف قيمة الزمالك، أي ما يعادل 17.23 مليون يورو.

أفضل 3 لاعبين من حيث القيمة السوقية

صانع ألعاب الهلال ماثيوز بيريرا هُو أغلى لاعب فِيْ صفوف الأزرق بقيمة 11 مليون يورو.

أما الزمالك فالمدافع محمود حمدي الونش والجناح أحمد سيد زيزو ​​يتقاسمان قيادة أغلى اللاعبين فِيْ صفوف الفريق الأبيض بقيمة 2 مليون يورو، يليه الظهِيْر أحمد فتوح فِيْ المركز الثاني مع. 1.5 مليون يورو.

أقل اللاعبين فِيْ القيمة السوقية

من ناحية أخرى، يتصدر مدافع الهلال محمد الجفالي ولاعب الزمالك سيد نيمار “أقل اللاعبين قيمة فِيْ السوق”، بقيمة 25 ألف يورو لكل منهما.

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