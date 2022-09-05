الهند تتجاهل الانتقادات وتتمسك بالواجب الأخلاقي.. “ستشتري نفط روسيا”

بينما تسعى أوروبا لوقف استيراد النفط والغاز من موسكو، تبرز الهند كقوة يمكنها امتصاص فائض الطاقة الروسي.

منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية فِيْ 24 فبراير 2022، قفزت واردات الهند من روسيا 5 مرات، لتصل إلَّى أكثر من 15 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس.

وضعت هذه الزيادة نيودلهِيْ فِيْ مرمى النقد الغربي، فِيْ ظل إصرارها على شراء الطاقة من موسكو.

تجاهلت الهند الانتقادات الغربية، مبررة موقفها بأن هذه الواردات تشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي احتياجات البلاد، مضيفة أنها ستستمر فِيْ شراء النفط الروسي “الرخيص”، بحجة أن الحظر المفاجئ سيرفع تكاليف الطاقة للمستهلكين المحليين.

وهذا الموقف الواضح أكده اليوم الاثنين وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري قائلاً “سنشتري النفط الروسي، وسنشتري من أي مكان آخر .. لدينا واجب أخلاقي تجاه المستهلكين، ونحن ندرس بعَنّْاية اقتراح مجموعة السبع. على تحديد سقف أسعار النفط الروسي “.

زادت واردات نيودلهِيْ من النفط من موسكو منذ فبراير، حيث تمكنت الهند من شراء المزيد من النفط الروسي بخصم كبير، وفقًا لبيانات رفِيْنيتيف أيكون.

واستطاعت الهند استيراد 24 مليون برميل من الخام الروسي فِيْ مايو الماضي، مقابل نحو 7.2 مليون برميل فِيْ أبريل، ونحو ثلاثة ملايين برميل فِيْ مارس، ونحو 28 مليون برميل فِيْ يونيو.

تفوقت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم، على الصين لتصبح أكبر مشتر للنفط الروسي فِيْ يوليو من حيث الكَمْيات المنقولة بحرا، بعد أن كانت تشتري القليل جدا من روسيا قبل بدء الحرب فِيْ أوكرانيا فِيْ فبراير.

أظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت إلَّى 20.34 مليون طن فِيْ يوليو، بزيادة قدرها 35.4٪ عَنّْ مستواها قبل عام، مدعومة بقفزة فِيْ الطلب.

وبحسب أرقام حكومية، بلغ إجمالي واردات الهند السلعية من روسيا فِيْ الفترة من 24 فبراير إلَّى 26 مايو حوالي 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ 1.99 مليار دولار فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما تراجعت صادرات الهند إلَّى روسيا بنحو 50٪ إلَّى 377.7 مليون دولار خلال تلك الفترة، حيث لم تنجح حتى الآن فِيْ إنشاء آلية رسمية للدفع.

تستثني أحجام واردات النفط المنقولة بحراً من روسيا مزيج CPC، الذي يتم تصديره عبر الموانئ الروسية على البحر الأسود ويتم توفِيْره فِيْ الغالب من قبل الشركات التابعة لكازاخستان فِيْ الدول الغربية كأحجام عبور.

تتعرض الهند لانتقادات غربية لاستمرارها فِيْ شراء الطاقة الروسية، بينما تفرض أمريكا والدول الغربية عقوبات اقتصادية على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

تناقش شركات الطاقة الروسية والهندية أيضًا اتفاقيات التوريد محددة الأجل والاستحواذ المحتمل على حصص فِيْ مشاريع النفط والغاز الروسية.

حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا استيراد النفط الروسي، ويسعى الاتحاد الأوروبي إلَّى اتخاذ نفس الخطوة، لكنه يواجه صعوبات فِيْ إصدار قرار توافقي بحظر الطاقة بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري.