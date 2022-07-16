الهند تفلت من التضخم.. سباق نحو لقب الاقتصاد الأسرع نموًا بالعالم

يواصل الاقتصاد الهندي أداءه بمرونة فِيْ مواجهة الرياح المعاكسة العالمية، ومن المتوقع أن يسير على الطريق الصحيح ليصبح الاقتصاد الأسرع نموًا فِيْ العالم.

يأتي هذا بعد انخفاض التضخم عَنّْ ذروته الأخيرة. بحسب بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي).

دعم الريف .. وإحياء المدن

قال البنك فِيْ نشرة يوم السبت إن عودة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والنمو الزراعي زاد من التوقعات بأن الطلب الريفِيْ سوف يلحق قريباً بالإنفاق الحضري ويعزز الانتعاش.

وأضاف “إذا استمر الاعتدال فِيْ أسعار السلع الأساسية الذي شهدته الأسواق فِيْ الأسابيع الأخيرة، إلَّى جانب تخفِيْف ضغوط سلسلة التوريد، فإن أسوأ فترة فِيْ الارتفاع الأخير فِيْ التضخم ستنتهِيْ”.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلك فِيْ الهند ظل أعلى من 7٪، أعلى بكثير من النطاق المسموح به للبنك المركزي للشهر السادس على التوالي.

وقال البنك “هناك بعض الأدلة الآن على أن ضغوط سلسلة التوريد قد بلغت ذروتها على الصعيد العالمي وفِيْ الهند، وبالتالي قد يتراجع المصدر الرئيسي لضغوط التضخم التصاعدية”.

يتباطأ التضخم اعتبارًا من أكتوبر 2022

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس إن وتيرة التضخم فِيْ البلاد من المتوقع أن تتباطأ اعتبارًا من أكتوبر، مما يقلل الحاجة إلَّى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل البنك.

كان داس قد أضاف خلال اجتماع اقتصادي فِيْ نيودلهِيْ فِيْ أوائل يوليو، أن تقييم البنك المركزي الحالي هُو أن التضخم قد ينخفض ​​تدريجيًا فِيْ النصف الثاني من السنة المالية 2022-2023، مما يعَنّْي استبعاد احتمال حدوث انخفاض حاد.

تواجه البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم تضخمًا أسوأ من المتوقع، مدفوعًا باضطراب سلسلة التوريد وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتداعيات الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

منذ بداية العام، كانت وتيرة مكاسب الأسعار فِيْ الهند أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الهندي البالغ 6٪، مما أجبره على رفع أسعار الفائدة بمقدار 90 نقطة أساس فِيْ الشهرين الماضيين.

قال داس “كان سعينا هُو ضمان الهبوط السلس”، مضيفًا أن توقعات العرض تبدو مواتية، مع وجود مؤشرات متعددة ومتكررة تشير إلَّى انتعاش مرن فِيْ الربع من أبريل إلَّى يونيو من السنة المالية 2022-2023. قد تحفز توقعات المحافظ توقعات الات فِيْ تحديثات السياسة النقدية القادمة.

وكان البنك المركزي الهندي قد صرح فِيْ يونيو الماضي أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 6.7٪ فِيْ المتوسط ​​خلال السنة المالية المنتهِيْة فِيْ مارس. وبينما ستبدأ الأسعار فِيْ التباطؤ اعتبارًا من النصف الثاني، بدءًا من أكتوبر، لا يمكن تحقيق الأهداف المعلنة إلا فِيْ الربع الأخير من السنة المالية، من يناير إلَّى مارس.

دعم الروبية وتعزيز الصرف الأجنبي

فِيْ 12 يوليو، أعلن البنك المركزي الهندي عَنّْ دفاعات جديدة للروبية المحاصرة من خلال مجموعة من الإجراءات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي ووقف الانهِيْار فِيْ العملة المحلية.

قال بنك الاحتياطي الهندي إن الخطوات تشمل مضاعفة حد الاقتراض للشركات الأجنبية إلَّى 1.5 مليار دولار فِيْ غضون سنة مالية، وإلغاء سقف الفائدة مؤقتًا للشركات لجذب الودائع من غير المقيمين، وتحرير القواعد للأجانب للاستثمار فِيْ الديون الحكومية والشركات. سندات مقومة بالعملات المحلية.

اختبرت الروبية سلسلة من الانخفاضات القياسية فِيْ الأسابيع الماضية، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها السلطات مع تسارع التضخم وتدهُور الأوضاع المالية الخارجية. .

جاءت هذه التحركات بعد أيام فقط من قيام الحكومة الفِيْدرالية برفع رسوم استيراد الذهب، إلَّى جانب زيادة الرسوم على صادرات البنزين والديزل، فِيْ محاولة للسيطرة على فجوة الحساب الجاري الآخذة فِيْ الاتساع بسرعة.

تراجعت العملة أكثر من 6٪ هذا العام، مما يضعها على عتبة 80 روبية للدولار للمرة الأولى، حيث تغذي المخاوف من ركود عالمي محتمل التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة، وتعرض الروبية لضغوط من ارتفاع النفط. الأسعار التي رفعت العجز التجاري للهند إلَّى مستوى قياسي، وهِيْ تدفقات خارجة من مخزونات تقدر قيمتها بنحو 29 مليار دولار.