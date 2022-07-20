الهند.. ملاذ أخير لليمن للإفلات من مجاعة الخبز

أعلن ممثلو القطاع الخاص فِيْ اليمن أنهم دخلوا فِيْ مفاوضات مع الهند، التي تشارك فِيْها الحكومة، بهدف تصدير القمح الهندي إلَّى البلاد الغارقة فِيْ حرب الحوثيين.

يأتي ذلك بعد أن وافقت نيودلهِيْ على إعفاء اليمن من حظر تصدير القمح بموجب اتفاق لتأمين الإمدادات على خلفِيْة أزمة الحبوب العالمية.

قال مسؤول فِيْ الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليمنية فِيْ تصريحات صحفِيْة، إن فريقا مشتركا من وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص بدأ يوم الاثنين الماضي فِيْ العاصمة الهندية مباحثات مع الجهات حول التسهِيْلات التي قدمتها نيودلهِيْ. لاستيراد القمح.

وتدور مفاوضات بين الجانبين اليمني والهندي حول الإفراج عَنّْ أكثر من 250 ألف طن قمح استوردها تجار يمنيون لكن الشحنة توقفت فِيْ ميناء التصدير بالهند.

أكد مصدر حكومي لـ “العرب اليوم نيوز” أن تخفِيْض برنامج الغذاء العالمي لحجم المساعدات الغذائية لليمنيين مطلع العام الجاري رفع الطلب على القمح بنسبة كبيرة، وساهمت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ تفاقمه. أزمة الغذاء فِيْ البلاد.

وأشار إلَّى أن زيادة الطلب فِيْ السوق اليمنية على القمح تزامنت مع إغلاق أسواق التصدير العالمية، وتدفق التدفق على الدول المستهلكة ومنها اليمن التي لجأت إلَّى الهند للحصول على حصة مناسبة من احتياجات السوق اليمنية.

خفض برنامج الغذاء العالمي إلَّى النصف الحصص الغذائية التي اعتاد تقديمها لحوالي 13 مليون شخص فِيْ اليمن، حيث يتلقى ثمانية ملايين شخص فقط المساعدات حاليًا.

برر برنامج الغذاء العالمي هذا الإجراء بالحاجة إلَّى 800 مليون دولار لتغطية 6 أشهر لتقديم المساعدة الكاملة لـ 13 مليون شخص.

ويعاني اليمن من تراجع المخزون الغذائي الاستراتيجي، فِيْما أعلنت أكبر شركات القطاع الخاص المستورد للقمح فِيْ اليمن مخاوف من أزمة قمح فِيْ السوق اليمنية بسبب عدم قدرتها على الاستيراد بسبب الأزمة التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وحذرت الحكومة اليمنية فِيْ يونيو الماضي من نفاد مخزون القمح فِيْ منتصف يوليو / تموز، ودعت الاتحاد الأوروبي إلَّى مساعدتها فِيْ البحث عَنّْ أسواق بديلة للسوق الروسية والأوكرانية التي تزود اليمن بـ 46 فِيْ المائة من احتياجاتها.

وجاء التحذير من وزير التخطيط، وعد باديب، الذي طلب من دول الاتحاد الأوروبي مساعدة بلاده فِيْ الحصول على أسواق جديدة لشراء القمح، مع اقتراب استنزاف مخزونها الاستراتيجي.