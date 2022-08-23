الهنوف الحقيل نتمنى من التعليم إشراك الطالب والأسرة في اتخاذ القرارات

وأشار المستشار الأسري الهنوف الحقيل إلى ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بإشراك الطالب والأسرة في عملية صنع القرار.

# شارع_السعودي | الهنوف الحقيل نأمل أن تشرك وزارة التربية والتعليم الطالب والأسرة في عملية اتخاذ القرار. # قناة_السعودية pic.twitter.com/BvAkZLBn4c

– قناة سعودية (saudiatv) 22 أغسطس 2022

مشاركة الوالدين والطالب

وقال الحقيل خلال مداخلة في برنامج شارع السعودية الذي تبثه القناة السعودية هناك نماذج في دول مختلفة تشارك الطالب والمدرس في اتخاذ القرارات من خلال مجالس الطلاب.

نظام ثلاث محطات

وأشار إلى أن من بين القرارات التي اقتضت مشاركة الطلاب وأولياء الأمور موضوع نظام الفصول الثلاثة الذي طغى على الأسر والطلاب، مشيرا إلى أن إطالة الفصل في نظام الثلاثة فصول الدراسية الذي يغلب عليه طريقة التلقين ليست مشكلة طالما أنها تتضمن تفعيل المهارات خلال الفصل الثالث.