الهيئة السعودية للفضاء تطلق البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء بشهادات معتمدة

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء عن بدء تقديم الطلبات لبرنامج (الفضاء الصيفي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء) بالتعاون مع إمبريال كوليدج لندن وجامعة ولاية أريزونا (كلية ثندربيرد)، وذلك في إطار جهود الهيئة لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء. وتقنياتها. حسب التفاصيل التالية

عنوان البرنامج التدريبي

البرنامج الصيفي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

عن البرنامج

برنامج تدريبي صيفي يهدف إلى تنمية المعرفة والمهارات لطلاب وطالبات الجامعات في مجال علوم وهندسة الفضاء. يوفر البرنامج تجربة التعلم التطبيقي بالممارسة من خلال الدورات التدريبية التي يدرسها متخصصون في علوم الفضاء من أفضل الجامعات العالمية.

مزايا البرنامج

شهادة معتمدة من هيئة الفضاء السعودية.

شهادة معتمدة من إمبريال كوليدج لندن.

شهادة معتمدة من جامعة ولاية أريزونا.

الأهداف تعزيز الدور الريادي للهيئة السعودية للفضاء في قطاع الفضاء والمساهمة في تنمية القدرات البشرية في قطاع الفضاء. تحسين جودة وكفاءة المحتوى المتعلق بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. زيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهمية علوم وتكنولوجيا الفضاء وتعزيز المشاركة المجتمعية إلهام الأجيال القادمة للاهتمام بوظائف الهندسة والعلوم التطبيقية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.

المجموعة الموضوعية

طلاب البكالوريوس في وظائف العلوم والهندسة.

معايير القبول

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

اجتياز امتحان دخول المخيم.

مواعيد التسجيل في البرنامج

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يبدأ في 14 أغسطس 2022 ويستمر حتى 25 أغسطس 2022 م من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً في مركز هواوي للفضاء في الرياض، ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).