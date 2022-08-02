الهيئة العامة للطرق تدشن حسابها الرسمي على تويتر

افتتحت الهيئة العامة للطرق السريعة، اليوم الثلاثاء، حسابها الرسمي على تويتر.

طرق رائدة ومستدامة# سلطة_الطرق العامة pic.twitter.com/LrUehZjLe5

– الهيئة العامة للطرق السريعة | الهيئة العامة للطرق السريعة (RGAsaudi) 2 أغسطس 2022

يمكن الوصول إلى حساب الهيئة من خلال المعرف التاليRGAsaudi، حيث تم إطلاق الهيئة للمساعدة في تشكيل ملامح الرؤية المستقبلية 2030 وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أهداف الهيئة العامة للطرق السريعة

ستعمل الإدارة العامة للطرق السريعة على تحديد الخطط الإستراتيجية لتطوير شبكات طرق المملكة ورفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأعلى مستويات الأمان.

كما ستعمل الهيئة على استدامة البنية التحتية للمملكة وتوفير شبكات طرق عالية الكفاءة للحفاظ على ريادة المملكة في العالم في الربط البيني لشبكة الطرق والوصول إلى المركز السادس على مستوى العالم في مؤشر جودة الطرق. ، وتوسيع الربط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين مناطق المملكة، وفق معايير الطرق الآمنة والعالية.

كما ستساهم في تحسين نوعية الحياة وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات.