تعتبر الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت من أهم الموضوعات التي يتم البحث عنها في الوقت الحاضر، لذلك سنتعرف عليها من خلال موقعها الإلكتروني، خاصة بعد أن أصبحت تقدم خدماتها بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، حيث تقدم هيئة القوى العاملة خدماتها للعديد من المواطنين بشكل يومي.

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الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت

تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت على تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الكويت، ولذلك كان لا بد من التعرف عليك بشأن هذه الهيئة بشكل واضح

تأسست الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عام 2013 م، وتعتبر من أهم المؤسسات الحكومية في الكويت.

تعمل الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت على تقديم أكبر عدد من الخدمات للمواطنين من خلال مكاتبها.

لذلك، فإن الهيئة لديها عدد كبير من الفروع في جميع أنحاء الكويت، وتقدم خدماتها للمواطنين الكويتيين والأشخاص غير الكويتيين المقيمين في الدولة.

قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت بتحويل خدماتها إلى شكل إلكتروني من خلال خدمة “أشال” الإلكترونية.

وفرت هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، كما قللت من الازدحام والاكتظاظ في مكاتب فروع الهيئة.

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خدمة أسهل للقوى العاملة الكويتية

تعتبر خدمة آشل من أهم وأفضل الخدمات الإلكترونية في الكويت والتي قدمتها الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت لتسهيل تقديم الخدمات لتيسير أصحاب الأعمال لإدارة أعمالهم والتوظيف لديهم

يمكننا القول أن الكويت وحدها بها مئات الآلاف من العمال، وبالتالي كان من الضروري التفكير في تحويل تقديم خدماتهم إلى الشكل الإلكتروني.

بمجرد أن أعلنت هيئة القوى العاملة الكويتية عن خدمة أسهل حققت نجاحًا وشعبية بين العمال، أصبح استخدامها الأفضل في الوقت الحاضر.

وفرت الهيئة هذه الخدمة الإلكترونية على المواطنين والمقيمين بالدولة الكثير من الجهد والوقت في الحصول على خدماتهم.

يتم تقديم العديد من الخدمات من خلال هذه الخدمة، من أهمها الحصول على تصريح عمل لأول مرة في الكويت، وكذلك تجديد تصاريح العمل من خلالها.

هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات إلغاء وتعديل تصاريح العمل، بالإضافة إلى متابعة كافة الخدمات المتعلقة بالوافدين للعمل، بالإضافة إلى كافة الخدمات المتعلقة بالعمالة الوطنية.

التسجيل في خدمة أشيل الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت

عملية التسجيل في الخدمة الإلكترونية أسهل، مقدمة من الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت. تعتبر من أسهل العمليات ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الخطوات

كل ما نحتاجه هو الوصول إلى موقع الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

بعد ذلك نضغط على القائمة الخاصة بالنماذج، ونطبع النموذج الذي يظهر أمامنا، حتى نتمكن من إضافة رقم هاتف للمندوب أو إجراء تعديل.

بعد ذلك نقوم بتسجيل جميع البيانات الموجودة في النموذج باليد، وإرسالها إلى الإدارة المسؤولة عن تسجيل البيانات التابعة لقسم الشركة التجارية.

ونقوم بالضغط على كلمة تسجيل الشركات في الخدمة الإلكترونية أسهل من خلال الإنترنت.

بعد ذلك نقوم بإدخال رقم ملف الشركة وكذلك الرقم المدني للمفوض ثم نقوم بإدخال رقم هاتف الشخص المخول.

ننتظر بعض الوقت حتى يصل رمز التحقق إلينا على الهاتف الشخصي للمندوب، ونكتبه بدقة في المساحة المخصصة له.

بعد ذلك نكتب كلمة المرور الخاصة بنا، ثم نضغط على كلمة “تسجيل” للتسجيل.

رابط موقع أشيل الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت

عدد كبير من المتعاملين مع الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت لا يعرفون موقع خدمة أشل، لذلك كان لا بد من إظهار هذا الرابط لهم، حتى يتمكن الجميع من التسجيل فيه للحصول على خدماته

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بشكل مباشر رابط خدمة “عشار” لتسهيل الوصول إليها.

حيث يرغب عدد كبير من الأشخاص في التسجيل في الموقع للحصول على جميع خدماته الإلكترونية بطريقة سهلة وبسيطة.

من الممكن الدخول والتسجيل في هذا الموقع للخدمات التي يقدمها إلكترونياً دون جهد من خلال هذا الرابط الإلكتروني.

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خطوات حجز موعد بالهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت

على الرغم من تقديم الخدمات إلكترونيًا، فقد يحتاج البعض إلى التوجه إلى مكاتب الهيئة رسميًا، ولتقليل الازدحام، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، تقدم الهيئة خدمة حجز المواعيد الخاصة بها عبر موقعها الإلكتروني

كل ما نحتاجه هو الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة من خلال هذا الرابط الإلكتروني هنا.

في الشاشة الرئيسية سنجد زرًا مكتوبًا عليه نظام المواعيد، نضغط عليه وسندخل.

ستظهر قائمة متعلقة بالأقسام في الجسم، كل ما علينا فعله هو اختيار القسم الذي نريد الذهاب إليه.

ثم نختار نوع الخدمة التي نريد الحصول عليها، وننقر على القائمة المنسدلة لاختيار المبنى الذي نريد الذهاب إليه.

نحدد الحالة لمقدم الطلب، ونسجل الرقم المدني لمقدم الطلب، ونكتب البريد الإلكتروني بالإضافة إلى رقم الهاتف.

نعمل على التأكد من صحة المعلومات من خلال وضع علامة اختيار في المربع، وسنجد كلمة متابعة أسفل الصفحة، وسنضغط عليها لتحديد الموعد.

رابط حجز موعد في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويت

قد لا يكون الكثير من الأشخاص على دراية برابط حجز موعد في الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، لذلك كان من الضروري إظهار هذا الرابط في هذه الفقرة

من خلال هذا الرابط يمكننا حجز موعد في الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت.

لن يتم النظر في أي شخص يذهب إلى مكتب القوى العاملة دون حجز موعد من خلال هذا الموقع.

يأتي ذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

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تعميم بشأن التوظيف في المنطقة الحرة

من أهم القرارات التي أعلنتها الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت، عملية التعميم للعاملين في المنطقة الحرة، وقد جاء هذا القرار على النحو التالي

وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء لتقنين حالة التوظيف في الآخرة سواء في الشركات أو المؤسسات الموجودة في المنطقة.

ونص هذا القرار على أن صلاحية الموافقة على المفوض تبدأ من التوقيع في 12 آب (أغسطس)، ولمدة شهر واحد فقط.

وأوضحت الهيئة أنه يجب على الشركات التوقيع على تها الخاصة، بحيث تصدر اللوائح الجديدة من قبل الهيئة فيما يتعلق بهذه المجالات.

تصريح عمل لمن بلغ سن الستين

كما يتعلق أحد قرارات الهيئة الجديدة بتصريح العمل لكل من بلغ سن الستين، وأوضحت أن هذا التصريح سينفذ من تاريخه، ومن يخالفه سيخضع للمساءلة القانونية.

حيث أعلنت الهيئة عدم جواز منح تصاريح العمل لمن بلغ سن الستين فأكثر سواء من حملة الثانوية العامة أو أقل منها.

يسري هذا القرار اعتبارًا من 1 يناير 2022 م.

وأكدت الهيئة أنها ستقدم العديد من التسهيلات لأصحاب الأعمال لكن عليهم الالتزام بكافة قرارات الهيئة.

كما أعلنوا في هذا البيان عن إمكانية نقل العمالة من القطاع الخاص للعمل في القطاعات الحكومية، لكن لا يجوز التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

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