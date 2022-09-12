الهيئة العامة للمعلومات المدنية الاستعلام عن جاهزية البطاقة الكويت ، قد يتسائل العديد من المواطنين حول الهيئة العامة للمعلومات في الكويت ، تعمل الهيئة العامة لدولة الكويت على تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية المختلفة ، لا سيما إمكانية الاستفسار عن إعداد وثيقة الهوية المدنية ، لأنها من الأشياء التي تحتل مساحة مهمة لمختلف الناس في دولة الكويت ، تابعوا معنا للتعرف على الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويت .

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

الهيئة العامة للمعلومات المدنية هي إحدى الجهات الحكومية المتواجدة في دولة الكويت، والتي تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات المختلفة لكل من المواطنين والمقيمين داخل أراضي دولة الكويت، منذ تأسيسها خلال العام 1982 م. وذلك بموجب قرار رسمي صادر في هذا الشأن. الساعة حول سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. الهيئة العامة موجودة منذ ما يقرب من أربعين عامًا. يمثل مكتب السجل المدني في الدولة، ويهتم بتقديم مجموعة من الخدمات المدنية. يقع مقر الهيئة العامة في منطقة الوزارات وتحديداً في الجانب الجنوبي من السرة. يقع المقر الرئيسي على الطريق الدائري السادس.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية للاستعلام عن جاهزية البطاقة

أتاحت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت، عبر الموقع الإلكتروني، الاستعلام بالرقم المدني عن جاهزية البطاقة المدنية، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي

الذهاب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من الصفحة الرئيسية الدخول إلى علامة الخدمات في موقع الهيئة.

من قائمة الخدمات المتاحة، انقر فوق خيار حالة البطاقة.

في الحقل الفارغ، أدخل الرقم المدني.

اضغط على أيقونة الاستعلام للتحقق من حالة البطاقة.

الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بوابة الكويت

ومن خلال مجموعة من الخطوات المتتالية يمكن الاستفسار عن جاهزية البطاقة المدنية من خلال الرقم المدني عبر بوابة الكويت الإلكترونية. كانت الخطوات متتالية على النحو التالي

الذهاب إلى بوابة الكويت الإلكترونية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

انقر فوق أيقونة المزيد في علامة التبويب العائلة والأفراد.

حدد الخيار للاستعلام عن موقف البطاقة المدنية.

في الحقل المحدد على الشاشة، تتم كتابة الرقم المدني.

انقر على أيقونة الاستعلام البني.

انتظر حتى يعرض الموقع حالة البطاقة المدنية.

كيفية الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية مع رقم الإيصال

هناك طرق عديدة للاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، ومن بينها إمكانية الاستعلام عن بطاقة المدينة برقم الإيصال، ويتم ذلك من خلال عدة خطوات جاءت على النحو التالي

انتقل إلى موقع خدمات الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

اختيار والتحقق من حالة البطاقة.

في الحقل الظاهر على الشاشة، أدخل رقم الإيصال.

بعد كتابة الرقم، انقر فوق رمز الاستعلام.

انتظر حتى يعرض الموقع حالة البطاقة المدنية.

احجز موعدًا لاستلام البطاقة المدنية

وتجدر الإشارة إلى أن عملية استلام البطاقة المدنية تتطلب أولاً إجراء حجز مسبق لموعد على شكل رسم كاريكاتوري. سبق للهيئة العامة بدولة الكويت أن ذكرت أن عملية حجز الموعد تتم باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة المواعيد عبر الإنترنت، من خلال الرابط التالي “” مباشرةً.

سجل الدخول إلى منصة المواعيد.

في حالة عدم وجود حساب لمقدم الطلب على المنصة، سيتم إنشاء حساب جديد.

من القائمة اليمنى، انقر فوق أيقونة البحث عن الخدمات.

اختيار تصنيف الخدمات لمصلحة المعلومات المدنية.

اختيار الإدارة.

حدد خيار خدمة استلام البطاقة.

حدد التاريخ.

انقر فوق أحد المواعيد المتاحة

التقديم على الفرع المناسب سواء كان مقيمًا أو مواطنًا.

اتبع التعليمات والتعليمات التي تظهر على الشاشة.

قم بتأكيد تاريخ الزيارة.

خطوات الاستعلام عن رسوم البطاقة المدنية

يتطلب إصدار البطاقة المدنية دفع رسوم الإصدار. لذلك، أتاح الموقع الإلكتروني لمصلحة المعلومات المدنية بدولة الكويت إمكانية الاستعلام عن رسوم البطاقة المختلفة من خلال الخطوات الموضحة أدناه

الذهاب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من الشريط العلوي في الواجهة الرئيسية، انقر فوق خيار الخدمات الإلكترونية.

من علامة التبويب الخدمات العامة، انقر فوق خيار خدمة دفع الرسوم.

في الحقل الفارغ على الشاشة، أدخل الرقم المدني.

للاطلاع على الرسوم المستحقة، اضغط على أيقونة الاستعلام.

اتبع التعليمات والإرشادات التي تظهر على الشاشة.

اظهار قيمة الرسوم المستحقة.

دفع الرسوم.

كيفية الاستعلام عن صلاحية البطاقة المدنية

البطاقة المدنية لها صلاحية معينة، لذلك من الضروري مراعاة ضرورة استمرار صلاحية البطاقة بشكل مستمر، وقد أوضحت إدارة المعلومات المدنية في الكويت إمكانية الاستفسار عن صلاحية البطاقة. يتم عمل البطاقة من خلال الخطوات التالية

الذهاب إلى موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

من أعلى الواجهة الرئيسية، انقر على خيار “خدمات البطاقة”.

من قائمة الخدمات المتاحة، انقر فوق خيار “صلاحية البطاقة”.

في الحقل الفارغ على الشاشة، أدخل الرقم التسلسلي للبطاقة المدنية.

انقر فوق خيار الاستعلام.

الاطلاع على تفاصيل صلاحية البطاقة المدنية.

رابط للاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

علمت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت عن توافر الموقع الخاص للاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية، ويمكن زيارته مباشرة من خلال رابط الموقع الرسمي، وهو الموقع الإلكتروني الذي يتم من خلاله يستفسر الزائر عن البطاقة المدنية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي يقدمها الموقع.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية الاستعلام عن جاهزية البطاقة الكويت ، تعتبر من أهم المؤسسات الحكومية في دولة الكويت ، تقدم العديد من الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات ، وتم العلم على نشأتها منذ عام 1982 ، كما تعرفنا على الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بوابة الكويت .