الهيئة العامة للنقل تصدر الدليل الإرشادي لسائقي الشاحنات

أصدرت هيئة النقل العام دليلاً لسائقي الشاحنات عبر موقعها الإلكتروني هنا بثلاث لغات مختلفة (العربية – الإنجليزية – الأردية) تحتوي على تعليمات حول بعض شروط السلامة التي يجب أن يستوفيها ويتبعها سائقي الشاحنات، وأهم المتطلبات العامة والتعليمات والمهارات الهامة وحقوق السائق وكذلك الأفضل طرق فحص المركبة ومعرفة أبعاد وأوزان الشاحنات حسب المواصفات القياسية السعودية تعليمات وتعليمات التحكم بالمركبة والتخطيط والمتابعة أثناء القيادة ومشاركة الطريق مع الآخرين والتحكم في السرعة.

11 جزء

يهدف دليل هيئة النقل العام، الذي يتكون من أحد عشر جزءًا، إلى مساعدة سائقي الشاحنات على معرفة متطلبات السلامة العامة للقيادة المهنية والآمنة، ويتم تقديمه باعتباره استمرارًا لجهود هيئة النقل العام لتسهيل الوصول إلى القواعد واللوائح. السلطة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، ومعرفة متطلبات سلامة المواطنين في مركبات نقل البضائع غير الخطرة بين المدن وداخلها.

إطار الدليل

وتجدر الإشارة إلى أن الدليل هو إطار إرشادي لسائقي الشاحنات في المملكة، ويتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يمر بها السائق خلال رحلته، بالإضافة إلى الالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة نقل آمنة. من مكان الشحن حتى الوصول إلى الوجهة لتنزيل الدليل قم بزيارة الموقع الإلكتروني لهيئة النقل العام هنا.