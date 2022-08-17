الهيئة الملكية تعلن ولادة أنثيين من النمر العربي النادر

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن ولادة أنثى نمر عربي، من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في العالم، والتي لا تتجاوز اليوم 200 نمر، نتيجة ضياع موائلها الطبيعية والصيد الجائر. فى السنوات الاخيرة.

نعزز آمالنا بخطوات عملية … حيث نحتفل مرة أخرى بميلاد “امرأتين” # النمر العربي هذا جزء من جهودنا لتحقيق أهدافنا في استعادة التوازن الطبيعي في العالم. #شروق الشمس. pic.twitter.com/11vZJe3v5t

– الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU_SA) 16 أغسطس 2022

ولادة امرأتين من النمر العربي.

وقالت الهيئة الملكية على حسابها على تويتر “نعزز آمالنا بخطوات عملية … حيث نحتفل مرة أخرى بولادة انثيين من النمر العربي، في إطار جهودنا لتحقيق أهدافنا المتمثلة في إعادة توازن الطبيعة. . في العلا “.

وُلِد النموران في مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية، وهو أحد البرامج الأسيرة والتربية التي تسعى إلى زيادة أعداد النمور العربية وإعادة توطينها في البرية.

وأكدت هذه الخطوة جهود الهيئة لتحقيق أهداف استعادة النظم البيئية وحماية النمر العربي من الانقراض.

مبادرات الحفاظ على النمر العربي

تتضمن استراتيجية الهيئة الملكية لمحافظة العلا للمحافظة على النمر العربي مجموعة متنوعة من المبادرات منها التوسع في برنامج التربية من خلال افتتاح “مركز النمر العربي” في محمية شرعان الطبيعية، بالإضافة إلى إنشاء “العربي”. صندوق النمر “الذي خصصت له الهيئة الملكية 25 مليون دولار.

كما دخلت السلطة في عدد من الشراكات، بما في ذلك مع الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، ومنظمة بانثيرا، وكذلك منظمة كاتموسفير.

تحرز الهيئة الملكية لمحافظة العلا تقدما في تحقيق استراتيجيتها الخاصة بالنمر العربي والتي تشمل جوانب اجتماعية متعددة منها تدريب مختلف أبناء وبنات الوطن بالعلا على مهام تدعم الحفاظ على محميات طبيعية. .

تعتبر العلا موطنًا أصليًا على مدار تاريخ النمر العربي، كما تتجلى في النقوش الصخرية في مواقع مختلفة بالمحافظة، ويتجلى ذلك بوضوح في أسس استراتيجية الهيئة في الاهتمام بالبيئة والطبيعة، والعناية بها. التراث والتحف، مما جعل العلا أكبر متحف حي في العالم.