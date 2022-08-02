الهيئة الملكية للجبيل وينبع القبول والتسجيل 1444 ، قد اثار تسائل العديد من الأشخاص حول أحد الاسئلة المهمة وهو الهيئة الملكية للجبيل وينبع القبول والتسجيل ، ويحرص الكثير من الطلاب على التعرف القبول والتسجيل كلية الجبيل ، وتعد كلية الجبيل الصناعية من الكليات البارزة والتي تحتضن عدد من التخصصات الجامعية للطلاب داخل منطقة المملكة العربية السعودية، ويقوم على منحهم شهادات بدرجة البكالوريوس، تابعوا معنا .

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

تعتبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع من أهم الهيئات الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تضم مدينتي الجبيل وينبع اللتين شهدتا مؤخرًا تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات الصحية والصناعية والتعليمية، خاصة منذ الآن. تضم العديد من الكليات والتخصصات العلمية المتميزة، وقطاع التعليم الجامعي في مدينة الجبيل وينبع، وكلية الجبيل الصناعية، بالإضافة إلى كلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني، والتي تقدم التخصصات لجميع المتقدمين وفق مجموعة من الشروط المحددة. والتي تختلف بالطبع من كلية إلى أخرى.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع القبول والتسجيل 1444

يمكنك التوجه للقبول والتسجيل في الهيئة الملكية للجبيل وينبع باتباع الخطوات التالية

توجه إلى بوابة القبول الموحد.

انقر فوق إرسال الطلب.

اكتب المعلومات المطلوبة.

اقرأ جميع الشروط والأحكام ثم وافق عليها.

اكتب رغبات الطالب حسب الأولويات.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

تأكيد التسجيل.

تأكيد الرغبة في التسجيل.

شروط القبول لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع

وضعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مجموعة شروط للقبول في كلياتها ومعاهدها. فيما يلي شروط القبول

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أن تكون المتقدمة أم لأبناء سعوديين.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب بطاقة هوية وطنية سارية – قيد عائلي – هوية مقيم.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في مدة أقصاها 5 سنوات عام 1438/1437 وما فوق.

يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل، بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين بحد أقصى 1438/1437 أو أعلى، مع مراعاة أنه سيتم التحقق من نتائج اختبار القدرات والتحصيل عند ظهورها. .

يجب أن يكون المتقدم متفرغًا للدراسة وغير منتسب لأي عمل في القطاع العام أو الخاص.

يجب ألا يكون المتقدم قد فصل من أي مؤسسة تعليمية سابقة لأسباب تأديبية.

يجب أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

ألا يكون المتقدم قد التحق سابقًا بالجهة التي يرغب في الالتحاق بها والانسحاب منها لأكثر من فصلين دراسيين.

أن يستوفي المتقدم جميع الشروط التي يوافق عليها مجلس الكلية أو المعهد.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير عام لا يقل عن جيد وتأتي على النحو التالي

نوع شهادة الثانوية العامة من يمكنه الانضمام العلوم الطبيعية – مسار علمي كلية الجبيل الصناعية – كلية ينبع الصناعية – كلية ينبع الجامعية – الكلية الجامعية بالجبيل – معهد الجبيل التقني – معهد ينبع التقني. العلوم الإنسانية – المسار الأدبي – تحفيظ القرآن – العلوم الشرعية والعربية – العلوم الإدارية والاجتماعية – المعاهد العلمية أو ما يعادلها. كلية الجبيل الجامعية (بنات فقط) – معهد الجبيل التقني – كلية ينبع الجامعية (بنات فقط)

آخر موعد للقبول في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

من المقرر أن يكون موعد القبول في الهيئة الملكية للجبيل وينبع يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ، الموافق 31 يوليو 2022 م، مع العلم أن التسجيل يستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 محرم 1444 هـ، الموافق لـ 4 أغسطس 2022 م، بحسب ما أعلنته الهيئة الملكية للجبيل وينبع على حسابها على تويتر.

اختصاصات كليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع

نستعرض من خلال ما يلي اختصاصات كلية ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع

كلية الجبيل الصناعية

فيما يلي نستعرض تخصصات كلية الجبيل الصناعية

تخصص الطلاب المسار الأكاديمي نوع شهادة الثانوية العامة درجة التخرج مدة الدراسة تكنولوجيا هندسة الصيانة الميكانيكية أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا التصنيع أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني الأجهزة الدقيقة وتكنولوجيا هندسة التحكم أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني تكنولوجيا الهندسة الكيميائية أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني تكنولوجيا الكيمياء الصناعية أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني تكنولوجيا المعلومات والحاسوب أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني إدارة المكاتب أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / العلوم شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني تكنولوجيا هندسة البوليمر أولاد فني + إداري العلوم الطبيعية / العلوم شهادة جامعية متوسطة سنة تحضيرية + سنتين تخصص + برنامج تدريب تعاوني

تخصصات كلية الجبيل الجامعية

من خلال ما يلي نستعرض اختصاصات كلية الجبيل الجامعية

تخصص الطلاب المسار الأكاديمي نوع شهادة الثانوية العامة درجة التخرج مدة الدراسة ادارة اعمال بنين + بنات علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني نظم المعلومات الإدارية بنين + بنات علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني سلسلة التوريد وإدارة الخدمات اللوجستية أولاد علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني محاسبة بنين + بنات علمي العلوم الطبيعية / العلوم بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني الحاسوب بنين + بنات علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني هندسة ميكانيكي أولاد علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني هندسة مدنية أولاد علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني تصميم داخلي بنات علمي العلوم الطبيعية / بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني الموارد البشرية بنات إداري + علمي العلوم الشرعية والعربية / العلوم الإدارية والاجتماعية / العلوم الإنسانية / تحفيظ القرآن / المعاهد العملية أو ما يعادلها أو العلوم الطبيعية بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني اللغة الإنجليزية بنات إداري + علمي العلوم الشرعية والعربية / العلوم الإدارية والاجتماعية / العلوم الإنسانية / تحفيظ القرآن / المعاهد العملية أو ما يعادلها أو العلوم الطبيعية بكالوريوس السنة التحضيرية + 4 سنوات التخصص + برنامج التدريب التعاوني

رابط القبول والتسجيل لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع

هناك العديد من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمعاهد وكليات الهيئة الملكية، حيث يمكنهم التسجيل في كليات ومعاهد الكلية الملكية بالجبيل وينبع والالتحاق بتخصصاتها العديدة من خلال الرابط التالي “” .

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الهيئة الملكية للجبيل وينبع القبول والتسجيل 1444 ، رابط القبول والتسجيل لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع ، و شروط القبول لكليات ومعاهد الهيئة الملكية للجبيل وينبع .