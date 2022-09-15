الهِيْئة السعودية للسياحة تواصل جولتها الترويجية برابع محطاتها فِيْ دبي

أطلقت الهِيْئة العامة للسياحة اجتماعاتها فِيْ دبي، مع انطلاق المحطة الرابعة من جولتها الترويجية فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي.

وذلك لاستعراض أبرز الفرص والإمكانيات التي تقدمها المملكة العربية السعودية فِيْ صناعة السياحة.

وتأتي هذه الجولة فِيْ إطار جهُود الهِيْئة العامة للسياحة للترويج للوجهات السياحية وجذب السياح من المنطقة والأسواق الإقليمية ودعم وتمكين قطاع السياحة من خلال إبراز الفرص وبناء الشراكات وعقد اتفاقيات التعاون.

ودعت الهِيْئة أبرز شركات السفر والسياحة فِيْ الإمارات للمشاركة فِيْ الاجتماعات التي نظمتها فِيْ فندق ماندارين أورينتال، دبي، للتعرف على الوجهات والمنتجات السياحية السعودية، ولقاء الجهات المؤثرة فِيْ صناعة السياحة فِيْ المملكة. المملكة العربية السعودية.

عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارة الحج والعمرة، وصندوق التنمية السياحية، ومطوري الوجهات والمنتجات السياحية مثل الهِيْئة الملكية لمحافظة العلا، وبرنامج جدة التاريخية، و Saudi Cruise، و MDL Beast، وتشارك الهِيْئة فِيْ جولتها الترويجية اضافة الى عدد من كبرى الشركات العاملة فِيْ قطاع السياحة. شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات السياحية.

وشارك فِيْ الاجتماع أكثر من 220 شريكا من شركاء الهِيْئة عقدوا اجتماعات بحثوا خلالها فرص التعاون والعمل المشترك.

وبهذه المناسبة، قال السيد فهد حامد الدين، الرئيس التنفِيْذي وعضو مجلس إدارة الهِيْئة العامة للسياحة “يأتي اجتماعَنّْا فِيْ دبي بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عَنّْ توفر التأشيرات الإلكترونية للمقيمين فِيْ دول الخليج، وهذا يفتح المجال أمام القطاع الخاص العامل فِيْ صناعة السفر والسياحة لتقديم المزيد من العروض والبرامج لجذب شرائح جديدة من السياح لزيارة المملكة العربية السعودية والاستمتاع بطبيعتها المتنوعة وتراثها الثقافِيْ العريق.

يشار إلَّى أن الجولة الترويجية التي نظمتها الهِيْئة العامة للسياحة فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأيام الماضية، اختتمت زياراتها إلَّى البحرين والكويت وقطر، وستختتم جولتها فِيْ مسقط فِيْ الثامن عشر من الشهر الجاري.