الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر تصدر ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

أدخلت الهِيْئة العامة للسلع التموينية فِيْ مصر، المشتري الرسمي للحبوب، يوم السبت، ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية لتوريدها بين 20 أكتوبر و 10 نوفمبر وبين 11 و 30 نوفمبر أو خلال أي من الفترتين.

وقالت الهِيْئة إنه يجب تقديم العروض للدفع عبر خطاب اعتماد لمدة 180 يومًا، مضيفة أن آخر مَوعِد لاستلام العروض هُو الثلاثاء السادس من سبتمبر.

وذكرت الهِيْئة أنه يجب تقديم العطاءات على أساس التكلفة والشحن.

كَمْا أدخلت الهِيْئة ممارسة محلية لشراء ما لا يقل عَنّْ ثلاثة آلاف طن من زيت فول الصويا وألف طن من زيت عباد الشمس للتسليم بين 5 و 30 أكتوبر من نفس الشهر وبين 1 نوفمبر و 25 نوفمبر أو خلال أي من الفترتين. المَوعِد النهائي لتقديم العطاءات هُو أيضًا السادس من سبتمبر.