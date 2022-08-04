الهِيْئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن توافر أكثر من 65 وظيفة أكاديمية

أعلنت الهِيْئة الملكية بالجبيل وينبع عن توفر أكثر من 65 ورقة أكاديمية فِيْ الهِيْئة لحاملي درجة البكالوريوس فأعلى. أوضحت الهِيْئة الملكية، فِيْ خضم منظومة رؤية 2030 فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، توفِيْر العديد من الوَظْائِفْ للشباب وخريجي الجامعات. الحاصلون على درجة البكالوريوس وما بعدهم من الدرجات العلمية المختلفة. هذا للعمل الأكاديمي فِيْ مقر الهِيْئة بالجبيل وينبع. أعلنت الهِيْئة الملكية عن الوَظْائِفْ المختلفة المطلوبة بالعمولة الآن، والتي يمكن التقديم عليها بسهُولة إلكترونيًا. إليك الآن جميع الوَظْائِفْ المطلوبة فِيْ الهِيْئة الملكية وكيفِيْة التقديم على 1444 وظيفة بالهِيْئة الملكية.

وَظْائِفْ الهِيْئة الملكية بالجبيل وينبع 1444

أعلنت الهِيْئة الملكية بالجبيل وينبع عن وجود أكثر من 65 وظيفة فِيْ مختلف التخصصات بدرجة بكالوريوس فأعلى. الوَظْائِفْ المتاحة حاليا فِيْ الهِيْئة الملكية هِيْ

أستاذ مساعد – 7 وَظْائِفْ – ذكر فِيْ علوم وهندسة الحاسبات

محاضر – وظيفتان – إدارة سلسلة التوريد

مدرس – 16 مكانا – تخصص فِيْ الهندسة الكهربائية

أستاذ – 5 أماكن – هندسة كيميائية

أستاذ مساعد – 4 وَظْائِفْ – هندسة كهربائية

أستاذ مساعد – عمل – هندسة كيميائية

مدرس مساعد – وظيفة – لغة انجليزية

أستاذ – وظيفتان – محاسبة

أستاذ – وظيفة – نظم المعلومات الإدارية

استاذ مساعد – وظيفتان – تخصص كيمياء

استاذ مساعد – وظيفتان – ذكر فِيْ الفِيْزياء

أستاذ مساعد – 3 مقاعد – رياضيات

مدرس – 3 أماكن – هندسة ميكانيكية

مدرس – وظيفة – لغة انجليزية

أستاذ – المنصب – تخصص فِيْ الكيمياء

مدرس لغة – 12 وظيفة

مدرب – 3 وَظْائِفْ – تربية بدنية

مدرب – عمل – إدارة أعمال

التقديم على وَظْائِفْ الهِيْئة الملكية بالجبيل وينبع 1444

يتم تقديم الأعمال المذكورة أعلاه من خلال الموقع الرسمي. الجبيل وينبع الهِيْئة الملكية . العرض متاح بالفعل حتى اكتمال العدد المطلوب للسلطة، مطلوب فقط ملء الحقول المطلوبة للتسجيل بالكامل حتى لا يتم إلغاء الطلب من قبل الهِيْئة. أعلنت الهِيْئة أنه ستكون هناك مزايا كبيرة للمتقدمين المقبولين لشغل وَظْائِفْ أكاديمية هناك.

تفتح الخطوط السَعُودِيْة التقديم لطلاب وطالبات الثانوية العامة فما فوق

أعلنت الخطوط السَعُودِيْة عن فتح باب التقديم الآن لحملة الثانوية العامة ذكور وإناث لعام 1444. للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية فِيْ الخطوط السَعُودِيْة لحملة ثانوية رجال ونساء سعوديين، وفق الشُروطْ المحددة التي أعلنتها المملكة العربية السَعُودِيْة. الخطوط الجوية ويمكنك أن تجد كل التفاصيل الآن على الخطوط الجوية السَعُودِيْة وكيفِيْة التقديم.