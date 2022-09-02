الهِيْدروجين الأخضر.. أرقام “مثيرة” فِيْ عصر الطاقة الجديد

كشفت دراسة حديثة أن تكلفة الهِيْدروجين الأخضر على مستوى العالم ستصل إلَّى 1.50 دولار / كجم بحلول عام 2030، مما يساعد على إزالة الكربون.

وفقًا للدراسة التي أجرتها مجموعة الحفظ البريطانية Rethink Energy، فإن الطلب العالمي على الهِيْدروجين سينمو إلَّى 735 مليون طن بحلول عام 2050، سيتم إنتاج جميعها تقريبًا عَنّْ طريق التحليل الكهربائي.

سيتم تصنيع أكثر من 100 جيجاوات من المحلل الكهربائي كل عام بحلول نهاية هذا العقد، بزيادة من 2 جيجاوات فِيْ عام 2022، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على الهِيْدروجين الأخضر.

قالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها إن المصنعين الغربيين قد التزموا بالفعل ببناء مصانع لإنتاج أكثر من 42 جيجاوات من المحلل الكهربائي سنويًا بحلول عام 2030، مما يساعد على خفض سعر المحلل الكهربائي من حوالي 1400 دولار / كيلووات اليوم إلَّى 340 دولارًا / كيلوواط، بحلول عام 2022. 2030، وفقًا لموقع rechargenews.com.

التكلفة العالمية للهِيْدروجين الأخضر

ستساعد تكاليف المحلل الكهربائي المنخفضة هذه، جنبًا إلَّى جنب مع أسعار الطاقة المتجددة المنخفضة، على ضمان وصول متوسط ​​التكلفة العالمية للهِيْدروجين الأخضر إلَّى 1.50 دولار / كجم بحلول عام 2030.

هذا السعر أقل بكثير من المستوى العالمي الحالي المنخفض البالغ 4 دولارات للكيلوغرام فِيْ شمال غرب الولايات المتحدة (وفقًا لـ S&P Global Platts).

قالت شركة Rethink Energy فِيْ بيان صحفِيْ مصاحب للدراسة الجديدة “إن القدرة على إنتاج خلايا محلل كهربائي معيارية صغيرة الحجم على نطاق واسع ستجعل الهِيْدروجين متاحًا لمجموعة واسعة من الصناعات التي تحتاج إليه لإزالة الكربون”. Gigafactories)، تشبه إلَّى حد كبير الوحدات الشمسية. فِيْ مجال توليد الطاقة، توجد البطاريات فِيْ مساحة السيارة الكهربائية، لذا سيتجاوز المحلل الكهربائي التوقعات.

تتوقع Rethink Energy أنه حتى بدون أي تحسينات مفاجئة فِيْ التكنولوجيا – وكثير منها شبه مؤكد – سيكون معدل التعلم لوحدات المحلل الكهربائي 14٪.

انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية

وتابعت المنظمة “ستشهد التحسينات الإضافِيْة فِيْ الكفاءة وعامل الطاقة أيضًا انخفاضًا فِيْ الطلب على الكهرباء، مما سيؤدي بدوره إلَّى انخفاض الأسعار. مع وفورات الحجم المماثلة، ستنخفض تكلفة الطاقة الشمسية على وجه الخصوص إلَّى أقل من 20 دولارًا لكل ميغاواط / ساعة بحلول نهاية العقد، وهُو ما يمثل 37 ٪ من إجمالي خفض التكلفة للهِيْدروجين الأخضر. بحلول عام 2030، سينخفض ​​متوسط ​​التكلفة العالمية للهِيْدروجين الأخضر إلَّى 1.50 دولار للكيلوغرام الواحد “.

نمو الطلب العالمي على الهِيْدروجين

تتوقع Rethink أن الطلب العالمي على الهِيْدروجين سينمو من حوالي 70 مليون طن اليوم – تستخدم بشكل أساسي لإنتاج المواد الكيميائية وتكرير النفط – إلَّى 735 مليون طن بحلول عام 2050، مع إنتاج كل هذا تقريبًا باستخدام التحليل الكهربائي.

هذا أكثر تفاؤلاً من توقعات مجموعة ضغط مجلس الهِيْدروجين البالغة 690 مليون طن بحلول عام 2050، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية 520 مليون طن بحلول منتصف القرن فِيْ سيناريو صافِيْ الصفر، وتوقع المحلل وود ماسينزي 211 مليون طن.

وأضافت المنظمة “سيلزم بذل جهد هائل لبناء عدد كافٍ من المصانع لدعم مثل هذا البناء – لكن قادة السوق مستعدون. كَمْا هُو الحال مع حفنة من المبتكرين الجدد”.

وأشارت إلَّى أن كل “مصنع جيجا” – قادر على إنتاج أكثر من 1 جيجاوات من المحلل الكهربائي فِيْ السنة – يحتاج إلَّى حوالي عامين.

وأضاف “سيتعين الإعلان عَنّْ محطات جديدة، بطاقة مجمعة تبلغ حوالي 12 جيجاوات سنويًا، وإضافتها كل عام بين عامي 2026 و 2032”.

وفقًا للمنظمة، سينمو الطلب السنوي على جهاز التحليل الكهربائي من أقل من 5 جيجاوات سنويًا فِيْ عام 2023 إلَّى 20 جيجاوات فِيْ عام 2024 و 40 جيجاوات فِيْ عام 2027، إلَّى حوالي 100 جيجاوات بحلول عام 2031، مع قدرة التصنيع دائمًا على زيادة الطلب قليلاً، حيث يرتفع من حوالي 10 جيجاوات عام 2023 إلَّى أكثر من 100 جيجاوات عام 2030، وأكثر من 130 جيجاوات عام 2032.

وتقول “لقد بدأ الازدهار بالفعل، مع ما يقرب من 40 جيجاوات من المحلل الكهربائي المقرر تركيبه فِيْ السنوات الخمس المقبلة وحدها”.