الواردات الألمانية تنخفض 1.5% فِيْ يوليو على غير المتوقع

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الفِيْدرالي الألماني يوم الجمعة أقل من المتوقع فِيْ يوليو، حيث انخفضت بنسبة 2.1٪ عَنّْ الشهر السابق، فِيْما شهدت الواردات انخفاضًا غير متوقع بلغ 1.5٪.

كان استطلاع لرويترز توقع انخفاض الصادرات بنسبة 2.3٪ على أساس شهري وزيادة الواردات بنسبة 0.8٪.

وقال المكتب إن الصادرات الألمانية لروسيا تراجعت بنسبة 15.1٪ مقارنة بالشهر السابق، بعد انخفاضها بنسبة 60٪ فِيْ مارس وسط عقوبات غربية صارمة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

كَمْا أفاد المكتب أنه فِيْ يوليو، بلغ الفائض التجاري المعدل موسميا للبلاد 5.4 مليار يورو (5.38 مليار دولار)، مقابل فائض متوقع قدره 4.8 مليار يورو.