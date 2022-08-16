الواقع الافتراضي تجربة لمشاهدة أدوات غسيل الكعبة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن إطلاق معرض افتراضي للكعبة المشرفة بهدف إثراء تجربة الزوار عند مشاهدة أدوات غسيل الكعبة المشرفة.

تجربة الواقع الافتراضي

هذا المعرض عبارة عن تجربة واقع افتراضي محوسبة ضمن عالم ثلاثي الأبعاد، حيث يمكن للزوار مشاهدة الكعبة المشرفة ويتشرفون بغسلها بأدواتهم الخاصة.

وأقيم المعرض ضمن خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.

يمكن للزوار تجربة أدوات غسيل الكعبة من خلال الرابط https//vrsastore.com/kabbahvrsa/data/index.htm.