الوجهات الأكثر زيارة فِيْ الشرق الأوسط.. 5 معالم رائعة

يوجد فِيْ الشرق الأوسط وجهات مدهشة يبحث عَنّْها السائحون فِيْ هذه المنطقة التي تشمل دولًا فِيْ آسيا وأفريقيا .. إليك أكثر الوجهات زيارة فِيْ الشرق الأوسط

نمت السياحة فِيْ الشرق الأوسط بشكل ملحوظ فِيْ السنوات الأخيرة. فِيْ عام 2022 وحده، استقبلت المنطقة 64 مليون سائح. تحتوي هذه المنطقة على العديد من الأشياء الرائعة مثل الأهرامات والواحات والمدن المقدسة وغيرها الكثير والعديد من السحر والمعالم السياحية الرائعة لاكتشافها.

إذا كنت تفكر فِيْ السفر إلَّى هناك ولكن لا تزال لديك شكوك حول البلدان التي يجب زيارتها، وماذا تعرف، وكَيْفَ تتصرف .. إليك أكثر الوجهات زيارة فِيْ الشرق الأوسط

الوجهات السياحية الأكثر زيارة فِيْ الشرق الأوسط

1. دبي

تفاجئ دبي زوارها بعدد هائل من المعالم السياحية الرائعة، سواء كانت شواطئ أو تسوق أو القفز بالمظلات أو المشي فِيْ الصحراء أو حتى العمارة الحديثة.

أسهل طريقة للاستمتاع بالمدينة هِيْ اكتشافها حسب المناطق، ومن أهم مناطق الجذب السياحي فِيْ دبي

جميرا بيتش

نخلة جميرا

خور دبي

وسط مدينة دبي

برج خليفة

استمتع بشواطئ مثل جميرا بيتش، كايت بيتش، صن ست بيتش، ويمكنك أيضًا الاستمتاع بالحفلات النموذجية والفاخرة فِيْ أحد النوادي الشاطئية على حافة الخليج العربي.

لا تزال دبي محاطة بالصحراء، لذا يمكنك القيام بجولة مع العشاء والتخييم وركوب منطاد الهُواء الساخن اللذيذ لمشاهدة شروق الشمس.

2. اسطنبول

اسطنبول الكبرى مقسمة بين قارتين آسيا وأوروبا شهدت المدينة صعود وسقوط الملوك والأباطرة والحكام، وهِيْ حاليًا قلب تركيا ومركزها الثقافِيْ.

مع الكثير من التاريخ، لا ينبغي تفويت اسطنبول لأنها واحدة من أكثر الوجهات السياحية زيارة فِيْ الشرق الأوسط، مع البازيليكات والمساجد ورحلات القوارب وجولات الأحياء البديلة.

فِيْ ساحة السلطان أحمد توجد آيا صوفِيْا التي بناها الإمبراطور جستنيان عام 537، وتعتبر أكبر كاتدرائية فِيْ العالم منذ أكثر من ألف عام.

عبر الساحة يوجد المسجد الأزرق الشهِيْر الذي يتميز بهندسته المعمارية الفريدة، وهناك ستجد الحرف اليدوية النموذجية والتوابل والمقاهِيْ والمطاعم والمجوهرات والملابس والأقمشة.

تجول فِيْ منطقة Golden Horn واستمتع بالمباني البسيطة والملونة. بعد ذلك، قم برحلة بالقارب على طول مضيق البوسفور الذي يقسم اسطنبول بين القارتين.

3. القاهرة

تستقبل القاهرة، ثاني أكبر مدينة فِيْ القارة الأفريقية، ملايين السياح سنويًا. مركزها التاريخي مهم للغاية لدرجة أنه تم إعلانها كَمْوقع للتراث العالمي من قبل اليونسكو.

العاصمة المصرية هِيْ موطن لأهرامات الجيزة، واحدة من عجائب الدنيا السبع وواحدة من أكثر الوجهات زيارة فِيْ الشرق الأوسط.

لمعرفة المزيد عَنّْ تاريخ البلاد قم بزيارة المتحف المصري والمتحف القومي للحضارة المصرية ومن خلال الكنوز والآثار التي لا تقدر بثمن ستعرف المزيد عَنّْ تاريخ البلد الذي يحكي قِصَّة الأمة بأكَمْلها ولكن مصر لديها أكثر من ذلك بكثير لتقديم أكثر من ذلك بكثير، مثل أبو الهُول ووادي الملوك وادي الموتى هِيْ أيضا مناطق جذب سياحي شهِيْر.

يمكنك أيضًا القيام برحلة بحرية مشهُورة عالميًا ومدروسة كثيرًا عبر نهر النيل، حيث ستزور المعالم الأثرية الرائعة مثل مجمع الكرنك ومعبد فِيْلة على متن السفِيْنة.

4. مكة

مكة المكرمة، أقدس مدينة فِيْ الإسلام، ومن الأماكن التي يزورها كثيرون هِيْ الحرم القديم للكعبة المشرفة، والتي يزيد عمرها عَنّْ 4000 عام. وهِيْ مركز الحج الذي يضم واحدة من أقدس آثار الإسلام مثل الحجر الأسود وجبل عرفات وبئر زمزم.

كَمْا يوجد العديد من الفنادق الرائعة مثل أبراج البيت وهُو من أطول المباني فِيْ العالم بأكثر من 120 طابقًا و 56 مصعدًا فاخرًا مع خدمة رائعة وكرم ضيافة.

5. البتراء

تقدم هذه المدينة تجربة رائعة بسبب تاريخها ومواقعها الأثرية وثقافتها وترحيبها بالناس وجمالها. تُعرف البتراء بالمدينة الوردية، وتقع فِيْ جنوب الأردن.

اكتشف الخزانة. إنه مبنى قديم منحوت فِيْ الصخر يعود تاريخه إلَّى الحضارة النبطية فِيْ الأردن. تعتبر الخزانة من أشهر مناطق الجذب السياحي فِيْ البتراء.