الوجهة المقبلة لـ بن شرقي بعد رحيله عن الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن مصير المغربي أشرف بن شرقي، أول جناح كرة قدم لنادي الزمالك، قادمًا.

أعلن بن شرقي رحيله عن الزمالك بعد فوزه بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

وأكدت التقارير أن وجهة أشرف بن شرقي القادمة بعد رحيله من الزمالك ستكون الدوري القطري.

بن شرقي قال وداعا لجمهور الزمالك برسالة صادمة بعد فوزه بكأس مصر.

انضم بن شرقي إلى الزمالك في 2022 قادمًا من نادي الهلال السعودي.

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 109 مباراة وأحرز 41 هدفا وصنع 28.

حقق بن شرقي 5 بطولات مع الزمالك على مدار ثلاثة مواسم حيث توج بالدوري المصري مرة وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرة والسوبر الأفريقي مرة واحدة.

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.