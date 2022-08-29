الوجه الآخر لأزمة أوكرانيا.. أرباح تاريخية لشركات النفط الصينية

سجلت شركات النفط الصينية العملاقة Sinopec و PetroChina و CNOOC أرباحًا أعلى فِيْ النصف الأول من العام.

جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

سجلت مجموعة سينوبك جنرال، أكبر شركة تكرير فِيْ آسيا، أرباحا صافِيْة بلغت 43.53 مليار يوان (6.37 مليار يورو) بين يناير ويونيو، بزيادة 10.4 فِيْ المائة على أساس سنوي.

جاء هذا الارتفاع على الرغم من انخفاض بنسبة 9.8 ٪ فِيْ مبيعاتها من المنتجات البترولية المكررة خلال العام بسبب جائحة Covid-19 والقيود فِيْ الصين التي أثرت بشدة على الطلب.

55.3٪ زيادة

سجلت PetroChina، وهِيْ كيان مدرج فِيْ البورصة لشركة النفط الوطنية العملاقة CNPC، أرباحًا صافِيْة بلغت 82.39 مليار يوان (12.05 مليار يورو) فِيْ النصف الأول من العام، بزيادة 55.3٪ على مدار عام واحد.

وبهذه النتائج، حققت الشركة، وهِيْ أكبر منتج للخام الصيني، أداء غير مسبوق خلال فترة ستة أشهر، بحسب وكالة بلومبرج.

وفِيْ نفس الوقت من العام الماضي، حققت شركة PetroChina أرباحًا بلغت 53 مليار يوان.

وفِيْ إعلانها عَنّْ نتائجها يوم الخميس، قالت الشركة إن بعض “العوامل الجيوسياسية، مثل الأزمة الأوكرانية، أدت فِيْ النصف الأول إلَّى زيادة كبيرة فِيْ متوسط ​​سعر” النفط على المستوى العالمي.

من جانبها، شهدت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNOOC)، أكبر منتج للنفط والغاز البحري فِيْ الصين، صافِيْ أرباحها بأكثر من الضعف فِيْ النصف الأول.

وبلغت أرباحها 71.89 مليار يوان (10.50 مليار يورو) مقارنة بـ 33.3 مليار يوان قبل عام.

لكن المجموعة حذرت من “أن البيئة الخارجية ستظل معقدة ومتغيرة” فِيْ النصف الثاني من العام.