الوحدة الإماراتي يحسم صفقة صيفية جديدة

تمكنت إدارة نادي الوحدة الإماراتي من إبرام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوفهم في الموسم الجديد.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة نادي الوحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة تقترب من الإعلان عن عقد المدافع البرازيلي جوبسون ماراكاس، لتقوية صفوف فريقها الكروي الأول.

وذكرت تقارير أن جوبسون ماراكاس، لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي باكوس البرتغالي، خضع لفحوصات طبية يوم الاثنين الماضي استعدادًا للانضمام إلى صفوف الوحدة الإماراتية.

تضم الوحدة الإماراتية المدافع البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال مجانية لموسم واحد.

أنهى الفريق الأول لنادي الوحدة الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.