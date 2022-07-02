الوحدة الإماراتي يدعم حراسة مرماه بصفقة مجانية

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، عن دعم فريقه الأول لكرة القدم بالنادي، بصفقة مجانية لتعزيز مركز حراسة المرمى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادي الوحدة الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن تعاقده مع الحارس زايد الحمادي البالغ 26 عاما بصفقة انتقال مجانية.

وذكر نادي الوحدة الإماراتي أن حارس المرمى وقع عقدا لمدة 3 سنوات.

وعبر زايد الحمادي عن شكره وامتنانه لثقة إدارة وقيادة نادي الوحدة، مبيناً عزمهم على تلبية تطلعات النادي وجمهوره.

قدم زايد الحمادي أداءً مميزاً الموسم الماضي عندما أُعير من نادي الظفرة لنادي خورفكان الإماراتي.

يشار إلى أن الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة أنهى الموسم الماضي في دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز الثالث برصيد 53 نقطة.